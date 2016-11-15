30 лучших голов в истории сборной России. 10-1

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10. Владимир Бесчастных

Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Ирландия – 4:2

9. Владислав Радимов

Товарищеский матч (1996): Россия – Бразилия – 2:2

8. Константин Зырянов

Товарищеский матч (2008): Россия – Литва – 4:1

7. Андрей Аршавин

Отборочный матч к ЧМ-2010: Россия – Финляндия – 3:0

6. Дмитрий Сычев

Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Эстония – 4:0

5. Владимир Бесчастных

Чемпионат Европы-1996, группа: Чехия – Россия – 3:3

4. Александр Кокорин

Отборочный матч к ЧМ-2014: Россия – Израиль – 3:1

3. Алан Дзагоев

Отборочный матч к Евро-2012: Россия – Андорра – 6:0

2. Владимир Быстров

Товарищеский матч (2007): Голландия – Россия – 4:1

1. Дмитрий Сычев

Товарищеский матч (2004): Россия – Литва – 4:3

30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

30 лучших голов в истории сборной России. 30-21