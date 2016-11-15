30 лучших голов в истории сборной России. 10-1

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10. Владимир Бесчастных
Отборочный матч к Евро-2004: Россия – Ирландия – 4:2
9. Владислав Радимов
Товарищеский матч (1996): Россия – Бразилия – 2:2
8. Константин Зырянов
Товарищеский матч (2008): Россия – Литва – 4:1
7. Андрей Аршавин
Отборочный матч к ЧМ-2010: Россия – Финляндия – 3:0
6. Дмитрий Сычев
Отборочный матч к ЧМ-2006: Россия – Эстония – 4:0
5. Владимир Бесчастных
Чемпионат Европы-1996, группа: Чехия – Россия – 3:3
4. Александр Кокорин
Отборочный матч к ЧМ-2014: Россия – Израиль – 3:1
3. Алан Дзагоев
Отборочный матч к Евро-2012: Россия – Андорра – 6:0
2. Владимир Быстров
Товарищеский матч (2007): Голландия – Россия – 4:1
1. Дмитрий Сычев
Товарищеский матч (2004): Россия – Литва – 4:3
30 лучших голов в истории сборной России. 20-11
30 лучших голов в истории сборной России. 30-21