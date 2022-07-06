Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении». Мовсисян – о Захаряне

«Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении». Мовсисян – о Захаряне

6 июля 2022, 16:18
21

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о решении полузащитника «Динамо» Арсена Захаяна выступать за сборную России.

Арсен Захарян, будучи армянином, сыграл за сборную России. Такое решение вас не удивило?

– Что ещe можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.

– В России очень много армянских молодых игроков, будут ли они выступать за сборную Армении?

– Федерация всегда ищет игроков, со всеми игроками на связи – что по Европе, что в США. Они ищут игроков по всему миру, хотят помочь каждому игроку. Но это выбор каждого футболиста, заставить играть за сборную Армении мы не можем.

  • Захарян родился в Самаре.
  • Ему 19 лет.
  • Арсен провел 4 матча за сборную России.

Еще по теме:
Захаряну предложили вариант в РПЛ
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна 4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде» 8
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Армения Мовсисян Юра Захарян Арсен
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1657113674
Живёт в России всю жизнь, почему бы ему из за сборную России не играть? Мхитарян наверное не в курсе , сколько у нас армян проживает...
Ответить
Plyash
1657114912
Мовсисян,ты лучше ищи игроков среди армян,родившихся в Армении.Родившийся и заигранный в России армянин не поедет играть за Армению,это же очевидно.
Ответить
yorgenbarenz
1657115610
Очень патриотично.Еще предъяви,что не воевал в Нагорном Карабахе.)
Ответить
Vitaga
1657115979
если посмотреть сколько у нас в России армян на руководящих постах..сколько у нас армянских ресторанов и других заведений и сколько их живет в Сочи - то вы очень удивитесь. ппц их сколько. и судя по логике сообщения - наверное пора подобно Захаряну отправлять в Армению
Ответить
алдан2014
1657116730
А ни чё когда в сборной Франции половина африканцы?
Ответить
neim
1657118296
А почему это россиянин должен играть за Армению ?
Ответить
Олег1204
1657118843
Главная проблема патриотов из азербайджана и армении это то ,что они там не живут
Ответить
Беспонтий
1657121579
юра пиндосян занимался бы своими америкосами и какое дело до наших армян которых сами и вырастили
Ответить
sochi-2013
1657122689
Великий грузин Ананидзе доказал, что этого делать не надо.
Ответить
gor77
1657124033
Забавно, что армянин, который родился в Баку, и с американским паспортом ещё что-то хочет за Армению!)))) Как говорится, кто первым встал - того и тапки!))))))))))))))))
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
3
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+