«Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении». Мовсисян – о Захаряне

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о решении полузащитника «Динамо» Арсена Захаяна выступать за сборную России.

– Арсен Захарян, будучи армянином, сыграл за сборную России. Такое решение вас не удивило?

– Что ещe можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.

– В России очень много армянских молодых игроков, будут ли они выступать за сборную Армении?

– Федерация всегда ищет игроков, со всеми игроками на связи – что по Европе, что в США. Они ищут игроков по всему миру, хотят помочь каждому игроку. Но это выбор каждого футболиста, заставить играть за сборную Армении мы не можем.