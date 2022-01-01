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«Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении». Мовсисян – о Захаряне

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о решении полузащитника «Динамо» Арсена Захаяна выступать за сборную России.

Арсен Захарян, будучи армянином, сыграл за сборную России. Такое решение вас не удивило?

– Что ещe можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.

– В России очень много армянских молодых игроков, будут ли они выступать за сборную Армении?

– Федерация всегда ищет игроков, со всеми игроками на связи – что по Европе, что в США. Они ищут игроков по всему миру, хотят помочь каждому игроку. Но это выбор каждого футболиста, заставить играть за сборную Армении мы не можем.

  • Захарян родился в Самаре.
  • Ему 19 лет.
  • Арсен провел 4 матча за сборную России.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13068

    playsh 5 минут назад

    Мовсисян,ты лучше ищи игроков среди армян,родившихся в Армении.Родившийся и заигранный в России армянин не поедет играть за Армению,это же очевидно.

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    Рейтинг: +5248

    AtticusFinch 26 минут назад

    Живёт в России всю жизнь, почему бы ему из за сборную России не играть? Мхитарян наверное не в курсе , сколько у нас армян проживает...

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    Рейтинг: +14217

    Fusballer > AtticusFinch 22 минуты назад

    Казалось бы, причем здесь Мхитарян?

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