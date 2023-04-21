Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»

Юра Мовсисян рассказал, что Артема Дзюбу приглашали в клубы МЛС после его выступления на ЧМ-2018.

– Каким Дзюба запомнился в «Спартаке»?

– Очень хороший футболист и человек. Где он сейчас?

– В «Локомотиве».

– Ого. Мне, кстати, звонили по Дзюбе – его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в МЛС, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.

– А из МЛС спрашивали про Дзюбу когда‑нибудь?

– После чемпионата мира 2018 года. Артем был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире.

Клубы МЛС спрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения – только в Европу хотел.