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  • Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»

Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»

21 апреля 2023, 14:48
4

Юра Мовсисян рассказал, что Артема Дзюбу приглашали в клубы МЛС после его выступления на ЧМ-2018.

– Каким Дзюба запомнился в «Спартаке»?

– Очень хороший футболист и человек. Где он сейчас?

– В «Локомотиве».

– Ого. Мне, кстати, звонили по Дзюбе – его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в МЛС, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.

– А из МЛС спрашивали про Дзюбу когда‑нибудь?

– После чемпионата мира 2018 года. Артем был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире.

Клубы МЛС спрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения – только в Европу хотел.

  • Статистика Дзюбы на ЧМ-2018 – 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.
  • В прошлом году он впервые поиграл за пределами России – в турецком «Адана Демирспоре».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Дзюба Артем Мовсисян Юра
Комментарии (4)
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ilichkadr
1682078584
Ну, да......затмил Месси, Роналду!
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mutabor0992
1682085525
МЛС- это мест лишения свободы?гы гы
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NewLife
1682085906
Один Ари замолк, другой заговорил))
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Бриг
1682104243
Он и сейчас хорош. Для РПЛ, не для Кипра, конечно.
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