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    • Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»

    Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»

    Юра Мовсисян рассказал, что Артема Дзюбу приглашали в клубы МЛС после его выступления на ЧМ-2018.

    – Каким Дзюба запомнился в «Спартаке»?

    – Очень хороший футболист и человек. Где он сейчас?

    – В «Локомотиве».

    – Ого. Мне, кстати, звонили по Дзюбе – его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в МЛС, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.

    – А из МЛС спрашивали про Дзюбу когда‑нибудь?

    – После чемпионата мира 2018 года. Артем был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире.

    Клубы МЛС спрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения – только в Европу хотел.

    • Статистика Дзюбы на ЧМ-2018 – 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.
    • В прошлом году он впервые поиграл за пределами России – в турецком «Адана Демирспоре».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18570

      ilichkadr 58 минут назад

      Ну, да......затмил Месси, Роналду!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4946

      Питерский князь 1 час назад

      Он был одним из лучших нападающих в его воображении.
      :)))

      0
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