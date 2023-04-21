Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС»

Юра Мовсисян рассказал, что Артема Дзюбу приглашали в клубы МЛС после его выступления на ЧМ-2018.
– Каким Дзюба запомнился в «Спартаке»?
– Очень хороший футболист и человек. Где он сейчас?
– В «Локомотиве».
– Ого. Мне, кстати, звонили по Дзюбе – его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в МЛС, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.
– А из МЛС спрашивали про Дзюбу когда‑нибудь?
– После чемпионата мира 2018 года. Артем был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире.
Клубы МЛС спрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения – только в Европу хотел.
- Статистика Дзюбы на ЧМ-2018 – 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.
- В прошлом году он впервые поиграл за пределами России – в турецком «Адана Демирспоре».
Источник: «Матч ТВ»