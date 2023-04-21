Мовсисян назвал самый популярный клуб России: «Это очевидно, как день и ночь»

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян назвал самый популярный клуб России.

– При переходе в «Спартак» у тебя были другие варианты? Писали про «Эвертон» и «Сток Сити».

– В Европе стопроцентных вариантов не было. Интерес был, но клубы смущала большая цена за трансфер. В России звали в «Динамо» и «Локомотив», но я выбрал «Спартак».

– Почему?

– А как можно было выбрать не «Спартак», брат? Он намного выше других в России. Кто с ним может конкурировать?

«Спартак» – самый популярный клуб России. Даже не обсуждается – это очевидно, как ночь и день. Мы везде играли как дома. Помню выездной матч с «Рубином», когда весь стадион был спартаковским.