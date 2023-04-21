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    • Мовсисян назвал самый популярный клуб России: «Это очевидно, как день и ночь»

    Мовсисян назвал самый популярный клуб России: «Это очевидно, как день и ночь»

    Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян назвал самый популярный клуб России.

    – При переходе в «Спартак» у тебя были другие варианты? Писали про «Эвертон» и «Сток Сити».

    – В Европе стопроцентных вариантов не было. Интерес был, но клубы смущала большая цена за трансфер. В России звали в «Динамо» и «Локомотив», но я выбрал «Спартак».

    – Почему?

    – А как можно было выбрать не «Спартак», брат? Он намного выше других в России. Кто с ним может конкурировать?

    «Спартак» – самый популярный клуб России. Даже не обсуждается – это очевидно, как ночь и день. Мы везде играли как дома. Помню выездной матч с «Рубином», когда весь стадион был спартаковским.

    • С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
    • Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».
    • После завершения карьеры Мовсисян живет в США.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11505

      alp 1 час назад

      ну вот, опять ))) спартак чувствует, что теряет популярность, и не проходит недели, чтобы кто то из их бывших не сказал, что нет-нет, спам самый популярный )) ага, ага ) интересно, кто об этом будет говорить на следующей неделе?

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      Рейтинг: +13351

      R_a_i_n 3 часа назад

      Да нет же... Зенит, тик-ток, Ютуб...

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