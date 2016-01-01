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«Очень позорное решение». Мовсисян – об отстранении российских команд

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Насколько это правильное решение?

— Это совсем не правильное решение, спортсмены ни при чeм. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не играет в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1596

    кто там 1 час назад

    Как чётко подметил: ты ничего не делаешь, а(правильнее звучит) тебе платят огромные суммы.

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