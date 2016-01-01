«Очень позорное решение». Мовсисян – об отстранении российских команд

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Насколько это правильное решение?

— Это совсем не правильное решение, спортсмены ни при чeм. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение. Я надеюсь, что скоро снимут отстранения. Это неправильно – ты ничего не делаешь и тебя отстраняют.