«Занимайся футболом, а не политикой»: Мовсисян рассказал о жесткой реакции Обамы на вопрос про геноцид армян

Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о встрече с экс-президентом США Бараком Обамой в Белом доме.

– Ты виделся с президентом США Бараком Обамой. Как это было?

– Мы выиграли МЛС в 2009‑м году. Для США это стандартная практика, когда чемпионов страны принимает президент в Белом доме. Помню, было много охраны.

– Обама – что он за человек?

– Очень высокий, шутил хорошо. Открыто общался с футболистами.

Я еще у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шел на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид».

Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь».

– Смело. После никто не подходил, не говорил: «Зачем ты такое спрашиваешь»?

– Перед встречей нас предупреждали: «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить». Но мне было важно задать это – для себя, для всех армян.

Потом все говорили: «Мы же тебе сказали – нельзя». Из Белого дома, конечно, не выгнали, но вся охрана на меня по‑другому смотрела. Хотели побыстрее проводить.