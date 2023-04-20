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    • «Занимайся футболом, а не политикой»: Мовсисян рассказал о жесткой реакции Обамы на вопрос про геноцид армян

    «Занимайся футболом, а не политикой»: Мовсисян рассказал о жесткой реакции Обамы на вопрос про геноцид армян

    Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о встрече с экс-президентом США Бараком Обамой в Белом доме.

    – Ты виделся с президентом США Бараком Обамой. Как это было?

    – Мы выиграли МЛС в 2009‑м году. Для США это стандартная практика, когда чемпионов страны принимает президент в Белом доме. Помню, было много охраны.

    – Обама – что он за человек?

    – Очень высокий, шутил хорошо. Открыто общался с футболистами.

    Я еще у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шел на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид».

    Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь».

    – Смело. После никто не подходил, не говорил: «Зачем ты такое спрашиваешь»?

    – Перед встречей нас предупреждали: «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить». Но мне было важно задать это – для себя, для всех армян.

    Потом все говорили: «Мы же тебе сказали – нельзя». Из Белого дома, конечно, не выгнали, но вся охрана на меня по‑другому смотрела. Хотели побыстрее проводить.

    • С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
    • Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +935

      Rabinovi_ch 20 минут назад

      «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить»
      Что за мордер, уже нельзя вопросы Президенту задавать. Совсем уже этот Пут...

      И правильно, что нельзя вопросы неподготовленные задавать. Президент - это лицо нации! А ставя лицо нации в неловкое положение, вы ставите в такое-же положение страну которая вас кормит!!!!

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      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 40 минут назад

      Американские призидурики не отвечают на воросы, которые заранее не проговорили, не знают, что ответить без суфлера.
      :)))
      Он же ни.ге.р.
      Надо было спросить "Есть чё"?
      :)))

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