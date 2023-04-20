«Занимайся футболом, а не политикой»: Мовсисян рассказал о жесткой реакции Обамы на вопрос про геноцид армян

«Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить»
Что за мордер, уже нельзя вопросы Президенту задавать. Совсем уже этот Пут...
И правильно, что нельзя вопросы неподготовленные задавать. Президент - это лицо нации! А ставя лицо нации в неловкое положение, вы ставите в такое-же положение страну которая вас кормит!!!!
Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о встрече с экс-президентом США Бараком Обамой в Белом доме.
– Ты виделся с президентом США Бараком Обамой. Как это было?
– Мы выиграли МЛС в 2009‑м году. Для США это стандартная практика, когда чемпионов страны принимает президент в Белом доме. Помню, было много охраны.
– Обама – что он за человек?
– Очень высокий, шутил хорошо. Открыто общался с футболистами.
Я еще у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шел на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид».
Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь».
– Смело. После никто не подходил, не говорил: «Зачем ты такое спрашиваешь»?
– Перед встречей нас предупреждали: «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить». Но мне было важно задать это – для себя, для всех армян.
Потом все говорили: «Мы же тебе сказали – нельзя». Из Белого дома, конечно, не выгнали, но вся охрана на меня по‑другому смотрела. Хотели побыстрее проводить.
- С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
- Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».