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  • «Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме

«Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме

7 июля 2022, 08:39
16

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, жене владельца московского клуба Леонида Федуна.

– Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?

– Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своeм деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина.

Важно, чтобы человек был силeн в своeм деле. Но я лично не знаком с Салиховой.

  • Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год.
  • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.
  • Москвичи в прошлом сезоне финишировали на 10-м месте в РПЛ, зато выиграли Кубок России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Мовсисян Юра Салихова Зарема
Комментарии (16)
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Enter2006
1657173679
Пустите её наконец в шоу: "Пусть говорят". Пусть там её прорвёт хорошенько, чтобы потом её хотябы несколько месяцев вообще не слышать ))
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Беспонтий
1657175313
"Дорожка скатертью! Мы и кухарку каждую выучим управлять государством!"(с) ВВМ
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BarStep
1657176741
О какой ПРАВДЕ здесь, ниже отписавшийся алёша З говорит? В чём правда-то?? То что говорит эта мадам - всего лишь домыслы, другими словами - личное мнение отдельно взятого человека.. А вот эти домыслы (мнение), складываются прежде всего от безумной любви к своему детищу (если конечно ФК Спартак является таковым для семьи Федуна).. Ну это как например, любовь любой матери к собственному ребенку.. А потом уж присутствие профессионализма в обсуждаемом вопросе и собственная воспитанность (судя по риторике высказываний - какое-либо воспитание у неё отсутствует напрочь).. И т.д...
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Vitaga
1657177331
по сути Зарема пи всей её образованности и интеллекте - обычная хабалка. безмерно наглая и циничная. поехавшая на страсти мужа к клубу. но увы в футбольной теме они - федуны - бестолочи
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