«Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, жене владельца московского клуба Леонида Федуна.
– Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?
– Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своeм деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина.
Важно, чтобы человек был силeн в своeм деле. Но я лично не знаком с Салиховой.
- Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год.
- Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.
- Москвичи в прошлом сезоне финишировали на 10-м месте в РПЛ, зато выиграли Кубок России.
Источник: Metaratings