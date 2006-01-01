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«Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, жене владельца московского клуба Леонида Федуна.

– Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?

– Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своeм деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина.

Важно, чтобы человек был силeн в своeм деле. Но я лично не знаком с Салиховой.

  • Мовсисян выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год.
  • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.
  • Москвичи в прошлом сезоне финишировали на 10-м месте в РПЛ, зато выиграли Кубок России.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3485

    Enter2006 10 минут назад

    Пустите её наконец в шоу: "Пусть говорят". Пусть там её прорвёт хорошенько, чтобы потом её хотябы несколько месяцев вообще не слышать ))

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