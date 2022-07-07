«Не считаю, что женщина не может управлять клубом». Мовсисян – о Зареме

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, жене владельца московского клуба Леонида Федуна.

– Как относитесь к тому, что супруга владельца команды Зарема Салихова активно высказывается в медиапространстве и де-факто управляет клубом?

– Я не считаю правильным мнение, что женщина не может управлять клубом. Если она хороший специалист в своeм деле, то совсем не важно, женщина это или мужчина.

Важно, чтобы человек был силeн в своeм деле. Но я лично не знаком с Салиховой.