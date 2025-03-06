Мовсисян назвал причины ухода из «Спартака» в 2016 году

Бывший форвард «Спартака» Юра Мовсисян вспомнил обстоятельства ухода из клуба в 2016 году.

«На это влияло всe, что тогда происходило. Я не очень много играл, события в Армении, моей семье было одиноко в России. Я понял, что пришло время вернуться в Штаты, перевезти детей и жену туда. В России они были одни, это было тяжело.

У семьи были знакомые там, в России жила тeтя моей жены. Были люди здесь, но это всe равно было тяжело. Поэтому я решил уехать обратно в МЛС», – сказал Мовсисян.