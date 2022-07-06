«Я должен построить один из лучших стадионов России». Мовсисян вспомнил первый разговор с Галицким

Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал о первом разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким.
— Вы знаете, что Галицкий сейчас болеет?
— Да, знаю. Я ему желал здоровья, он для меня очень важный человек. Просто шикарный человек.
— Помните ваш первый разговор с Галицким? Чем он вам запомнился?
— Он мне сказал прямо на первой встрече: «У меня большие планы на будущее, я должен построить один из лучших стадионов России». Теперь посмотрите на его стадион. Все сейчас видят, что человек сдержал своe слово.
— Он общался на армянском?
— Нет, но это не так важно. Важно то, что он очень сильный и простой человек. Галицкий не высокомерный, всегда мы общались с уважением к друг другу, он особенный человек. Очень мало владельцев клубов могут быть такими людьми.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- У него онкология.
- Мовсисян играл за «Краснодар» с 2013 по 2016-й год.