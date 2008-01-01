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«Я должен построить один из лучших стадионов России». Мовсисян вспомнил первый разговор с Галицким

Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал о первом разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Вы знаете, что Галицкий сейчас болеет?

— Да, знаю. Я ему желал здоровья, он для меня очень важный человек. Просто шикарный человек.

— Помните ваш первый разговор с Галицким? Чем он вам запомнился?

— Он мне сказал прямо на первой встрече: «У меня большие планы на будущее, я должен построить один из лучших стадионов России». Теперь посмотрите на его стадион. Все сейчас видят, что человек сдержал своe слово.

— Он общался на армянском?

— Нет, но это не так важно. Важно то, что он очень сильный и простой человек. Галицкий не высокомерный, всегда мы общались с уважением к друг другу, он особенный человек. Очень мало владельцев клубов могут быть такими людьми.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • У него онкология.
  • Мовсисян играл за «Краснодар» с 2013 по 2016-й год.

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Источник: Metaratings

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