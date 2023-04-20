«Очень тупое решение»: Мовсисян – об отстранении российских команд

Юра Мовсисян высказался о санкциях против российского футбола.

– Что думаешь о бане сборной России от ФИФА и УЕФА?

– Нельзя было этого делать. Это очень тупое решение.

Футболисты, спортсмены причем тут? Они что ли это начали или что?