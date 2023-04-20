«Очень тупое решение»: Мовсисян – об отстранении российских команд

Юра Мовсисян высказался о санкциях против российского футбола.
– Что думаешь о бане сборной России от ФИФА и УЕФА?
– Нельзя было этого делать. Это очень тупое решение.
Футболисты, спортсмены причем тут? Они что ли это начали или что?
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Матч ТВ»