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    Мовсисян рассказал, как его едва не убили грабители в США

    Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян положительно относится к доступности оружия в США.

    – В Америке разрешено оружие для гражданских. Это не вызывает дискомфорт?

    – Вообще нет. Наоборот – удобно. Ты сам защищаешь свою семью, отвечаешь за нее. У меня есть оружие – пистолет.

    – Сложно получить разрешение?

    – Ну, не так сложно. Сначала ты учишься пользоваться оружием, ходишь на курсы, сдаешь тесты. Все надо сделать по закону и пройти все на отлично.

    Есть различные категории для получения оружия. Семейный ты человек или нет, известный или нет. Затем ты должен доказать, что тебе угрожает опасность, и есть необходимость в оружии.

    – А есть необходимость в оружии?

    – В меня три года назад стреляли возле дома, хотели ограбить. Я в это время был во дворе, у гаража. Они подъехали на машине, стреляли метров с 4-5. Царапнуло горло и руку.

    Что спасло? Бог помог. Соседи быстро вызвали полицию, почти сразу прилетел вертолет. Но нападавших до сих пор не нашли.

    • Мовсисян жил в США с 1999 по 2009 год.
    • Затем он 7 лет выступал за европейские клубы, в том числе «Спартак» и «Краснодар».
    • После завершения карьеры армянский нападающий вернулся в Америку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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