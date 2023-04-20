Мовсисян рассказал, как его едва не убили грабители в США

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян положительно относится к доступности оружия в США.

– В Америке разрешено оружие для гражданских. Это не вызывает дискомфорт?

– Вообще нет. Наоборот – удобно. Ты сам защищаешь свою семью, отвечаешь за нее. У меня есть оружие – пистолет.

– Сложно получить разрешение?

– Ну, не так сложно. Сначала ты учишься пользоваться оружием, ходишь на курсы, сдаешь тесты. Все надо сделать по закону и пройти все на отлично.

Есть различные категории для получения оружия. Семейный ты человек или нет, известный или нет. Затем ты должен доказать, что тебе угрожает опасность, и есть необходимость в оружии.

– А есть необходимость в оружии?

– В меня три года назад стреляли возле дома, хотели ограбить. Я в это время был во дворе, у гаража. Они подъехали на машине, стреляли метров с 4-5. Царапнуло горло и руку.

Что спасло? Бог помог. Соседи быстро вызвали полицию, почти сразу прилетел вертолет. Но нападавших до сих пор не нашли.