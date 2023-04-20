Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории»

Человеку надо обратиться в больницу.
Молодое поколение видело ничего из того, что было раньше.
Вы живете старыми высерами!
У вас одна Зарема чего стоит, это он про эту историю?
:)))
Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян высказался о соперничестве московского клуба с «Зенитом».
– Хоть раз общались с Федуном?
– Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за «Спартак», все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».
– Но при нем «Спартак» взял только одно чемпионство.
– Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. «Зенит» это и делал. Они построили «галактикос». Но в плане истории: где «Зенит» и где «Спартак»? В плане истории они не могут соперничать. Никак.
Но в наше время «Зенит» был очень силен. Тем приятнее, что мы их побеждали, а я делал хет-трик.
- С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
- Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».