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    • Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории»

    Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории»

    Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян высказался о соперничестве московского клуба с «Зенитом».

    – Хоть раз общались с Федуном?

    – Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за «Спартак», все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».

    – Но при нем «Спартак» взял только одно чемпионство.

    – Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. «Зенит» это и делал. Они построили «галактикос». Но в плане истории: где «Зенит» и где «Спартак»? В плане истории они не могут соперничать. Никак.

    Но в наше время «Зенит» был очень силен. Тем приятнее, что мы их побеждали, а я делал хет-трик.

    • С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
    • Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 1 час назад

      Человеку надо обратиться в больницу.
      Молодое поколение видело ничего из того, что было раньше.
      Вы живете старыми высерами!
      У вас одна Зарема чего стоит, это он про эту историю?
      :)))

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      Рейтинг: +32

      Solyh-1963 > Питерский князь 59 минут назад

      А блокаду Ленинграда тоже забыть, малолетка?

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      Рейтинг: +137

      Bez Imeni 1 час назад

      Зенит творит историю а у Спартака всё было давно...

      0
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      Рейтинг: +8183

      nik55 > Bez Imeni 5 минут назад

      легионеры это история ?

      0
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      Рейтинг: +14406

      Алексей З 1 час назад

      Не поспоришь...

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