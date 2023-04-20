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  • Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории»

Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории»

20 апреля 2023, 17:55
4

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян высказался о соперничестве московского клуба с «Зенитом».

– Хоть раз общались с Федуном?

– Конечно, много раз. Суперчеловек! Он очень переживал за «Спартак», все делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак».

– Но при нем «Спартак» взял только одно чемпионство.

– Многое решают деньги. Если они есть, ты можешь покупать лучшего из лучших. «Зенит» это и делал. Они построили «галактикос». Но в плане истории: где «Зенит» и где «Спартак»? В плане истории они не могут соперничать. Никак.

Но в наше время «Зенит» был очень силен. Тем приятнее, что мы их побеждали, а я делал хет-трик.

  • С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
  • Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мовсисян Юра
Комментарии (4)
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Сам_себе_сказал
1682003593
Зенит творит историю а у Спартака всё было давно...
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Опорник84
1682012437
Армянин знает что говорит.
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