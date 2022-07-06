Мовсисян считает, что Сперцян может достичь уровня Мхитаряна

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о полузащитнике «Интера» Генрихе Мхитаряне

— Не рано ли Мхитарян завершил карьеру в сборной?

— Это решает каждый футболист сам, я тоже рано завершил. Но нет сомнений, что он лучший футболист в истории армянского футбола, такой игрок помог бы сборной в любой момент.

— Из молодых кто-то способен достичь такого же уровня? Например, Эдик Сперцян или Ваан Бичахчян?

— Да, конечно. У ребят есть такой потенциал, они оба очень сильные футболисты, их ждeт очень сильное будущее.

— Генрих Мхитарян перешел в «Интер», сможет ли он стать там лидером?

— Отличный трансфер, «Интер» — это большой клуб. Я очень надеюсь, что Генрих сможет добиться больших высот в новом клубе и уверен, что он станет лидером и своей игрой всем докажет, что он не хуже остальных игроков. Самое главное ему здоровья, остальное он сам сделает как надо.