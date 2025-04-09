Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» может получить назначение в Федерацию футбола Армении

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Федерацию футбола Армении.

– В Армении писали, что вы главный кандидат на пост президента ФФА, который сейчас возглавляет Армен Меликбекян. Это правда?

– Не буду комментировать. Скажу так: я всегда готов помочь армянскому народу и футболу. Если поступит предложение и люди будут за меня, я обязательно приеду в Армению, чтобы помочь армянскому футболу развиваться.