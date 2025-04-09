Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» может получить назначение в Федерацию футбола Армении

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Федерацию футбола Армении.
– В Армении писали, что вы главный кандидат на пост президента ФФА, который сейчас возглавляет Армен Меликбекян. Это правда?
– Не буду комментировать. Скажу так: я всегда готов помочь армянскому народу и футболу. Если поступит предложение и люди будут за меня, я обязательно приеду в Армению, чтобы помочь армянскому футболу развиваться.
- Мовсисян выступал за «Краснодар» в 2011–2012 годах и за «Спартак» в 2013–2015 годах.
- В сезоне-2012/13 он поделил звание лучшего бомбардира чемпионата России с Вандерсоном, забив 13 мячей.
Источник: Metaratings.ru