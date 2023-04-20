Мовсисян: «Когда говорю, что жил в России как бог, американцы удивляются»

Армянский нападающий Юра Мовсисян рассказал, что в США много стереотипов о России.
– Перед ЧМ-2018 ты говорил: «Не могу дождаться ЧМ в России, чтобы люди прочувствовали радушие и красоту русских». Были знакомые в США, которые после 2018-го поменяли взгляды о России?
– Конечно, по-другому взглянули. На ЧМ все было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию.
До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами: про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых. Но людям интересно услышать правду, как все на самом деле.
Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются. Для многих это большой сюрприз.
В России у меня было все, что нужно для моей семьи, для жизни. А я играл за «Спартак». Что еще надо?
- С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
- Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».
- После завершения карьеры Мовсисян живет в США.
Источник: «Матч ТВ»