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  • Мовсисян: «Когда говорю, что жил в России как бог, американцы удивляются»

Мовсисян: «Когда говорю, что жил в России как бог, американцы удивляются»

20 апреля 2023, 21:41
2

Армянский нападающий Юра Мовсисян рассказал, что в США много стереотипов о России.

– Перед ЧМ-2018 ты говорил: «Не могу дождаться ЧМ в России, чтобы люди прочувствовали радушие и красоту русских». Были знакомые в США, которые после 2018-го поменяли взгляды о России?

– Конечно, по-другому взглянули. На ЧМ все было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию.

До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами: про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых. Но людям интересно услышать правду, как все на самом деле.

Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются. Для многих это большой сюрприз.

В России у меня было все, что нужно для моей семьи, для жизни. А я играл за «Спартак». Что еще надо?

  • С 2011 по 2016 год форвард играл в РПЛ.
  • Сначала он выступал за «Краснодар», а затем перешел в «Спартак».
  • После завершения карьеры Мовсисян живет в США.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Мовсисян Юра
Комментарии (2)
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SLADE2019
1682059937
В Америке удивлялись тому, что Мовсисян, ничего в принципе из себя не представлял, а жил как Бог.
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alefreddy
1682061952
приятные слова и это отнюдь не один из лидеров команды
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