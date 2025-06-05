Бывший тренер «Спартака» уволен из клуба Серии A

«Торино» сообщил, что Паоло Ваноли покинет пост главного тренера команды.
«Клуб хотел бы поблагодарить Ваноли и его команду за их преданность делу и самоотверженность, проявленные в этом сезоне, и желает им всего наилучшего», – говорится в сообщении туринского клуба.
- 52-летний Ваноли возглавлял «Торино» с июня прошлого года. Клуб занял в минувшем сезоне 11-е место в Серии A, набрав 44 очка в 38 матчах.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с конца декабря 2021 года по начало июня 2022-го. Под его руководством клуб выиграл свой последний трофей – Кубок России.
Источник: официальный сайт «Торино»