Бывший тренер «Спартака» уволен из клуба Серии A

«Торино» сообщил, что Паоло Ваноли покинет пост главного тренера команды.

«Клуб хотел бы поблагодарить Ваноли и его команду за их преданность делу и самоотверженность, проявленные в этом сезоне, и желает им всего наилучшего», – говорится в сообщении туринского клуба.