Серия А. «Торино» Ваноли на выезде победил «Верону» (3:2) и возглавил таблицу

«Торино» в 5-м туре Серии А победил на выезде «Верону». Авторами всех голов стали легионеры.

С 21-й минуты «Верона» была в меньшинстве после удаления Павла Давидовича.

На 22-й минуте у «Торино» не реализовал пенальти Антонио Санабрия.

Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли возглавила таблицу. «Верона» идет на девятом месте.

Италия. Серия А. 5-й тур

Верона – Торино – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Санабрия, 10; 1:1 – Кастанос, 12; 1:2 – Сапата, 34; 1:3 – Адамс, 79: 2:3 – Москера, 90+3.

Удаления: Давидович, 12 – нет.

Незабитые пенальти: нет – Санабрия, 22.

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