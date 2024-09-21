Серия А. «Торино» Ваноли на выезде победил «Верону» (3:2) и возглавил таблицу

«Торино» в 5-м туре Серии А победил на выезде «Верону». Авторами всех голов стали легионеры.
С 21-й минуты «Верона» была в меньшинстве после удаления Павла Давидовича.
На 22-й минуте у «Торино» не реализовал пенальти Антонио Санабрия.
Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли возглавила таблицу. «Верона» идет на девятом месте.
Италия. Серия А. 5-й тур
Голы: 0:1 – Санабрия, 10; 1:1 – Кастанос, 12; 1:2 – Сапата, 34; 1:3 – Адамс, 79: 2:3 – Москера, 90+3.
Удаления: Давидович, 12 – нет.
Незабитые пенальти: нет – Санабрия, 22.