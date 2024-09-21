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    • Серия А. «Торино» Ваноли на выезде победил «Верону» (3:2) и возглавил таблицу

    Серия А. «Торино» Ваноли на выезде победил «Верону» (3:2) и возглавил таблицу

    «Торино» в 5-м туре Серии А победил на выезде «Верону». Авторами всех голов стали легионеры.

    С 21-й минуты «Верона» была в меньшинстве после удаления Павла Давидовича.

    На 22-й минуте у «Торино» не реализовал пенальти Антонио Санабрия.

    Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли возглавила таблицу. «Верона» идет на девятом месте.

    Италия. Серия А. 5-й тур

    Верона – Торино – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Санабрия, 10; 1:1 – Кастанос, 12; 1:2 – Сапата, 34; 1:3 – Адамс, 79: 2:3 – Москера, 90+3.

    Удаления: Давидович, 12 – нет.

    Незабитые пенальти: нет – Санабрия, 22.

    Календарь Серии A

    Турнирная таблица Серии A

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 00:01
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