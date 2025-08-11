Агент Ваноли сказал, может ли тренер вернуться в «Спартак»

Андреа Д’Амико, который представляет интересы тренера Паоло Ваноли, ответил на вопрос, готов ли итальянский специалист рассмотреть предложение о возвращении в «Спартак».

«Из России ко мне никто не обращался. Возможно ли возвращение Ваноли в «Спартак»? Если они ко мне обратятся, я дам вам знать», – сказал Д’Амико.