Мостовой прокомментировал возможное возвращение Ваноли в «Спартак»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном возвращении Паоло Ваноли в «Спартак». Ранее сообщалось, что итальянский специалист готов сменить на посту команды главного тренера Деяна Станковича.

«Вопрос не в том, нужен ли Ваноли. «Спартак» сейчас – самая горячая тема. Помимо Ваноли сейчас человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно сейчас гадать. К тому же у Станковича действующий контракт», – сказал Мостовой.