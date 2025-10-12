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  • Мостовой прокомментировал возможное возвращение Ваноли в «Спартак»

Мостовой прокомментировал возможное возвращение Ваноли в «Спартак»

12 октября 2025, 19:12
8

Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном возвращении Паоло Ваноли в «Спартак». Ранее сообщалось, что итальянский специалист готов сменить на посту команды главного тренера Деяна Станковича.

«Вопрос не в том, нужен ли Ваноли. «Спартак» сейчас – самая горячая тема. Помимо Ваноли сейчас человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно сейчас гадать. К тому же у Станковича действующий контракт», – сказал Мостовой.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. При нем клуб выиграл Кубок.
  • После этого Ваноли тренировал «Венецию» и «Торино».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Мостовой Александр
Комментарии (8)
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alefreddy
1760292072
уж лучше Ваноли чем никем не признанный Мостовой
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FWSPM
1760297833
Ваноли кстати был неплох но слишком мало матчей провел что бы делать какие то выводы
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rash1959
1760299178
отреагировал: "В очередь, су кины дети, в очередь"...
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subbotaspartak
1760325842
"Они стояли молча в ряд, Их было...."- В.С. Высоцкий
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Sergey-Ovodkov-google
1760422823
Все эти разборки на пользу команде не идут,только нервозность добавляют,как будто спецом все это мутят.
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