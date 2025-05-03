Экс-тренер «Спартака» упал в обморок во время матча Серии А

Главному тренеру «Торино» Паоло Ваноли стало плохо во время матча 35-го тура Серии А против «Венеции» (1:1).

Ваноли упал в обморок во втором тайме перед пенальти в пользу «Торино». Паоло был без сознания несколько секунд.

Пенальти в итоге был реализован бывшим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

В Италии полагают, что обморок Ваноли случился на фоне стресса и падения артериального давления. После игры самочувствие Паоло было нормальным.

«Паоло стало плохо во время матча против «Венеции» из‑за пониженного давления, однако на данный момент с ним все в порядке», – подтвердил «Матч ТВ» агент Ваноли.

Ваноли брал Кубок России со «Спартаком» в 2022 году.

Коллаж телеграм-канала Ивана Карпова с использованием скриншота эфира «Матч ТВ»