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Экс-тренер «Спартака» упал в обморок во время матча Серии А

Сегодня, 10:55

Главному тренеру «Торино» Паоло Ваноли стало плохо во время матча 35-го тура Серии А против «Венеции» (1:1).

Ваноли упал в обморок во втором тайме перед пенальти в пользу «Торино». Паоло был без сознания несколько секунд.

Пенальти в итоге был реализован бывшим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

В Италии полагают, что обморок Ваноли случился на фоне стресса и падения артериального давления. После игры самочувствие Паоло было нормальным.

«Паоло стало плохо во время матча против «Венеции» из‑за пониженного давления, однако на данный момент с ним все в порядке», – подтвердил «Матч ТВ» агент Ваноли.

  • Ваноли брал Кубок России со «Спартаком» в 2022 году.

Коллаж телеграм-канала Ивана Карпова с использованием скриншота эфира «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Торино Спартак Ваноли Паоло
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