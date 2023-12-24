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Команда:
Тур/Стадия:
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 22 тур
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|Люцерн
|1:0
|Санкт-Галлен
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|Серветт
|3:1
|Стад Лозанна Уши
|4 февраля, воскресенье
|16:15
|Ивердон
|2:0
|Цюрих
|3 февраля, суббота
|22:30
|Базель
|0:1
|Лугано
|3 февраля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|0:1
|Винтертур
|3 февраля, суббота
|20:00
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 21 тур
|1 февраля, четверг
|22:30
|Стад Лозанна Уши
|0:3
|Люцерн
|31 января, среда
|22:30
|Лугано
|0:0
|Грассхоппер
|31 января, среда
|22:30
|Санкт-Галлен
|0:2
|Серветт
|31 января, среда
|22:30
|Цюрих
|2:2
|Лозанна-Спорт
|30 января, вторник
|22:30
|Винтертур
|0:1
|Базель
|30 января, вторник
|22:30
|Янг Бойз
|5:1
|Ивердон
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 20 тур
|28 января, воскресенье
|18:30
|Грассхоппер
|2:1
|Цюрих
|28 января, воскресенье
|18:30
|Люцерн
|2:1
|Лозанна-Спорт
|28 января, воскресенье
|16:15
|Санкт-Галлен
|0:4
|Лугано
|27 января, суббота
|22:30
|Базель
|1:0
|Янг Бойз
|27 января, суббота
|20:00
|Серветт
|1:0
|Ивердон
|27 января, суббота
|20:00
|Стад Лозанна Уши
|0:3
|Винтертур
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 19 тур
|23 января, вторник
|21:00
|Винтертур
|3:3
|Серветт
|23 января, вторник
|21:00
|Ивердон
|2:1
|Люцерн
|21 января, воскресенье
|18:30
|Лугано
|2:3
|Стад Лозанна Уши
|21 января, воскресенье
|18:30
|Цюрих
|0:0
|Базель
|20 января, суббота
|22:30
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Санкт-Галлен
|20 января, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|1:0
|Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 18 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:30
|Люцерн
|0:1
|Базель
|17 декабря, воскресенье
|18:30
|Серветт
|2:2
|Лугано
|17 декабря, воскресенье
|16:15
|Винтертур
|1:0
|Лозанна-Спорт
|16 декабря, суббота
|22:30
|Грассхоппер
|1:1
|Ивердон
|16 декабря, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|1:0
|Цюрих
|16 декабря, суббота
|20:00
|Стад Лозанна Уши
|1:3
|Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 16 тур
|13 декабря, среда
|22:30
|Винтертур
|2:1
|Цюрих
|6 декабря, среда
|20:30
|Санкт-Галлен
|4:0
|Ивердон
|3 декабря, воскресенье
|18:30
|Лугано
|1:0
|Люцерн
|3 декабря, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|1:1
|Серветт
|2 декабря, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|5:0
|Лозанна-Спорт
|2 декабря, суббота
|20:00
|Стад Лозанна Уши
|1:1
|Базель
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 17 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:30
|Ивердон
|2:1
|Стад Лозанна Уши
|10 декабря, воскресенье
|18:30
|Цюрих
|1:1
|Люцерн
|10 декабря, воскресенье
|16:15
|Лугано
|2:1
|Винтертур
|9 декабря, суббота
|22:30
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Серветт
|9 декабря, суббота
|20:00
|Базель
|0:1
|Грассхоппер
|9 декабря, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|3:0
|Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 5 тур
|6 декабря, среда
|22:30
|Янг Бойз
|1:0
|Стад Лозанна Уши
|6 декабря, среда
|22:30
|Лугано
|1:3
|Базель
|27 августа, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|0:1
|Люцерн
|27 августа, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|2:5
|Винтертур
|26 августа, суббота
|19:00
|Ивердон
|4:1
|Серветт
|26 августа, суббота
|19:00
|Цюрих
|1:1
|Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 15 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:30
|Базель
|2:0
|Санкт-Галлен
|26 ноября, воскресенье
|18:30
|Серветт
|2:0
|Грассхоппер
|26 ноября, воскресенье
|16:15
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Стад Лозанна Уши
|25 ноября, суббота
|22:30
|Ивердон
|0:5
|Лугано
|25 ноября, суббота
|20:00
|Люцерн
|3:1
|Винтертур
|25 ноября, суббота
|20:00
|Цюрих
|3:1
|Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 14 тур
|12 ноября, воскресенье
|18:30
|Лугано
|0:3
|Цюрих
|12 ноября, воскресенье
|18:30
|Серветт
|4:1
|Базель
|12 ноября, воскресенье
|16:15
|Грассхоппер
|5:2
|Стад Лозанна Уши
|11 ноября, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|6:1
|Люцерн
|11 ноября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|4:2
|Винтертур
|11 ноября, суббота
|20:00
|Ивердон
|2:2
|Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 13 тур
|5 ноября, воскресенье
|18:30
|Базель
|2:1
|Ивердон
|5 ноября, воскресенье
|18:30
|Стад Лозанна Уши
|2:3
|Санкт-Галлен
|5 ноября, воскресенье
|16:15
|Люцерн
|2:0
|Грассхоппер
|4 ноября, суббота
|22:30
|Цюрих
|0:2
|Серветт
|4 ноября, суббота
|20:00
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Лугано
|4 ноября, суббота
|20:00
|Винтертур
|1:4
|Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 12 тур
|29 октября, воскресенье
|18:30
|Лугано
|1:1
|Янг Бойз
|29 октября, воскресенье
|18:30
|Серветт
|4:2
|Люцерн
|29 октября, воскресенье
|16:15
|Лозанна-Спорт
|3:0
|Базель
|28 октября, суббота
|21:30
|Цюрих
|1:1
|Стад Лозанна Уши
|28 октября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Грассхоппер
|28 октября, суббота
|19:00
|Ивердон
|0:1
|Винтертур
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 11 тур
|22 октября, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|22 октября, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|2:1
|Ивердон
|22 октября, воскресенье
|15:15
|Винтертур
|2:1
|Санкт-Галлен
|21 октября, суббота
|21:30
|Базель
|0:1
|Серветт
|21 октября, суббота
|19:00
|Стад Лозанна Уши
|2:2
|Лозанна-Спорт
|21 октября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|0:0
|Цюрих
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 10 тур
|8 октября, воскресенье
|17:30
|Лозанна-Спорт
|3:1
|Люцерн
|8 октября, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Базель
|8 октября, воскресенье
|15:15
|Лугано
|0:1
|Серветт
|7 октября, суббота
|21:30
|Санкт-Галлен
|4:0
|Стад Лозанна Уши
|7 октября, суббота
|19:00
|Ивердон
|0:3
|Грассхоппер
|7 октября, суббота
|19:00
|Цюрих
|3:2
|Винтертур
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 9 тур
|1 октября, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:1
|Стад Лозанна Уши
|1 октября, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|1:4
|Цюрих
|1 октября, воскресенье
|15:15
|Ивердон
|1:0
|Санкт-Галлен
|30 сентября, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|0:1
|Янг Бойз
|30 сентября, суббота
|19:00
|Серветт
|2:1
|Лозанна-Спорт
|30 сентября, суббота
|19:00
|Винтертур
|2:3
|Лугано
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 8 тур
|28 сентября, четверг
|21:30
|Базель
|1:1
|Люцерн
|28 сентября, четверг
|21:30
|Стад Лозанна Уши
|1:1
|Ивердон
|27 сентября, среда
|21:30
|Лугано
|2:1
|Лозанна-Спорт
|27 сентября, среда
|21:30
|Серветт
|2:2
|Винтертур
|27 сентября, среда
|21:30
|Санкт-Галлен
|2:1
|Янг Бойз
|26 сентября, вторник
|21:30
|Цюрих
|2:1
|Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 7 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|2:0
|Серветт
|24 сентября, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|4:1
|Лугано
|24 сентября, воскресенье
|15:15
|Ивердон
|3:2
|Базель
|23 сентября, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|1:1
|Санкт-Галлен
|23 сентября, суббота
|19:00
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Цюрих
|23 сентября, суббота
|19:00
|Винтертур
|2:1
|Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 6 тур
|3 сентября, воскресенье
|17:30
|Базель
|2:2
|Цюрих
|3 сентября, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|3:2
|Лугано
|3 сентября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|0:1
|Янг Бойз
|2 сентября, суббота
|21:30
|Винтертур
|1:1
|Ивердон
|2 сентября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Лозанна-Спорт
|2 сентября, суббота
|19:00
|Стад Лозанна Уши
|2:1
|Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 4 тур
|13 августа, воскресенье
|17:30
|Лугано
|6:1
|Ивердон
|13 августа, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|13 августа, воскресенье
|15:15
|Базель
|1:2
|Лозанна-Спорт
|12 августа, суббота
|21:30
|Серветт
|1:1
|Санкт-Галлен
|12 августа, суббота
|19:00
|Стад Лозанна Уши
|0:3
|Цюрих
|12 августа, суббота
|19:00
|Винтертур
|3:1
|Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 3 тур
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|3:1
|Базель
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|2:1
|Люцерн
|6 августа, воскресенье
|15:15
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Ивердон
|5 августа, суббота
|21:30
|Цюрих
|3:0
|Лугано
|5 августа, суббота
|19:00
|Стад Лозанна Уши
|1:1
|Серветт
|5 августа, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|5:2
|Винтертур
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 2 тур
|30 июля, воскресенье
|17:30
|Базель
|5:2
|Винтертур
|30 июля, воскресенье
|17:30
|Ивердон
|2:2
|Янг Бойз
|30 июля, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|2:1
|Стад Лозанна Уши
|29 июля, суббота
|21:30
|Серветт
|2:2
|Цюрих
|29 июля, суббота
|19:00
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Грассхоппер
|29 июля, суббота
|19:00
|Лугано
|1:0
|Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2023/2024), 1 тур
|26 июля, среда
|21:30
|Стад Лозанна Уши
|0:3
|Лугано
|23 июля, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|2:0
|Ивердон
|23 июля, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|2:1
|Лозанна-Спорт
|22 июля, суббота
|21:30
|Винтертур
|0:0
|Люцерн
|22 июля, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|1:3
|Серветт
|22 июля, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Базель
Нет завершенных матчей