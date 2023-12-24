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    Швейцария. Суперлига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 22 тур
    4 февраля, воскресенье 18:30 Люцерн 1:0 Санкт-Галлен
    4 февраля, воскресенье 18:30 Серветт 3:1 Стад Лозанна Уши
    4 февраля, воскресенье 16:15 Ивердон 2:0 Цюрих
    3 февраля, суббота 22:30 Базель 0:1 Лугано
    3 февраля, суббота 20:00 Грассхоппер 0:1 Винтертур
    3 февраля, суббота 20:00 Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 21 тур
    1 февраля, четверг 22:30 Стад Лозанна Уши 0:3 Люцерн
    31 января, среда 22:30 Лугано 0:0 Грассхоппер
    31 января, среда 22:30 Санкт-Галлен 0:2 Серветт
    31 января, среда 22:30 Цюрих 2:2 Лозанна-Спорт
    30 января, вторник 22:30 Винтертур 0:1 Базель
    30 января, вторник 22:30 Янг Бойз 5:1 Ивердон
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 20 тур
    28 января, воскресенье 18:30 Грассхоппер 2:1 Цюрих
    28 января, воскресенье 18:30 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт
    28 января, воскресенье 16:15 Санкт-Галлен 0:4 Лугано
    27 января, суббота 22:30 Базель 1:0 Янг Бойз
    27 января, суббота 20:00 Серветт 1:0 Ивердон
    27 января, суббота 20:00 Стад Лозанна Уши 0:3 Винтертур
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 19 тур
    23 января, вторник 21:00 Винтертур 3:3 Серветт
    23 января, вторник 21:00 Ивердон 2:1 Люцерн
    21 января, воскресенье 18:30 Лугано 2:3 Стад Лозанна Уши
    21 января, воскресенье 18:30 Цюрих 0:0 Базель
    20 января, суббота 22:30 Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен
    20 января, суббота 20:00 Янг Бойз 1:0 Грассхоппер
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 18 тур
    17 декабря, воскресенье 18:30 Люцерн 0:1 Базель
    17 декабря, воскресенье 18:30 Серветт 2:2 Лугано
    17 декабря, воскресенье 16:15 Винтертур 1:0 Лозанна-Спорт
    16 декабря, суббота 22:30 Грассхоппер 1:1 Ивердон
    16 декабря, суббота 20:00 Санкт-Галлен 1:0 Цюрих
    16 декабря, суббота 20:00 Стад Лозанна Уши 1:3 Янг Бойз
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 16 тур
    13 декабря, среда 22:30 Винтертур 2:1 Цюрих
    6 декабря, среда 20:30 Санкт-Галлен 4:0 Ивердон
    3 декабря, воскресенье 18:30 Лугано 1:0 Люцерн
    3 декабря, воскресенье 18:30 Янг Бойз 1:1 Серветт
    2 декабря, суббота 20:00 Грассхоппер 5:0 Лозанна-Спорт
    2 декабря, суббота 20:00 Стад Лозанна Уши 1:1 Базель
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 17 тур
    10 декабря, воскресенье 18:30 Ивердон 2:1 Стад Лозанна Уши
    10 декабря, воскресенье 18:30 Цюрих 1:1 Люцерн
    10 декабря, воскресенье 16:15 Лугано 2:1 Винтертур
    9 декабря, суббота 22:30 Лозанна-Спорт 1:1 Серветт
    9 декабря, суббота 20:00 Базель 0:1 Грассхоппер
    9 декабря, суббота 20:00 Янг Бойз 3:0 Санкт-Галлен
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 5 тур
    6 декабря, среда 22:30 Янг Бойз 1:0 Стад Лозанна Уши
    6 декабря, среда 22:30 Лугано 1:3 Базель
    27 августа, воскресенье 17:30 Грассхоппер 0:1 Люцерн
    27 августа, воскресенье 17:30 Лозанна-Спорт 2:5 Винтертур
    26 августа, суббота 19:00 Ивердон 4:1 Серветт
    26 августа, суббота 19:00 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 15 тур
    26 ноября, воскресенье 18:30 Базель 2:0 Санкт-Галлен
    26 ноября, воскресенье 18:30 Серветт 2:0 Грассхоппер
    26 ноября, воскресенье 16:15 Лозанна-Спорт 1:0 Стад Лозанна Уши
    25 ноября, суббота 22:30 Ивердон 0:5 Лугано
    25 ноября, суббота 20:00 Люцерн 3:1 Винтертур
    25 ноября, суббота 20:00 Цюрих 3:1 Янг Бойз
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 14 тур
    12 ноября, воскресенье 18:30 Лугано 0:3 Цюрих
    12 ноября, воскресенье 18:30 Серветт 4:1 Базель
    12 ноября, воскресенье 16:15 Грассхоппер 5:2 Стад Лозанна Уши
    11 ноября, суббота 22:30 Янг Бойз 6:1 Люцерн
    11 ноября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 4:2 Винтертур
    11 ноября, суббота 20:00 Ивердон 2:2 Лозанна-Спорт
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 13 тур
    5 ноября, воскресенье 18:30 Базель 2:1 Ивердон
    5 ноября, воскресенье 18:30 Стад Лозанна Уши 2:3 Санкт-Галлен
    5 ноября, воскресенье 16:15 Люцерн 2:0 Грассхоппер
    4 ноября, суббота 22:30 Цюрих 0:2 Серветт
    4 ноября, суббота 20:00 Лозанна-Спорт 3:1 Лугано
    4 ноября, суббота 20:00 Винтертур 1:4 Янг Бойз
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 12 тур
    29 октября, воскресенье 18:30 Лугано 1:1 Янг Бойз
    29 октября, воскресенье 18:30 Серветт 4:2 Люцерн
    29 октября, воскресенье 16:15 Лозанна-Спорт 3:0 Базель
    28 октября, суббота 21:30 Цюрих 1:1 Стад Лозанна Уши
    28 октября, суббота 19:00 Санкт-Галлен 3:1 Грассхоппер
    28 октября, суббота 19:00 Ивердон 0:1 Винтертур
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 11 тур
    22 октября, воскресенье 17:30 Грассхоппер 2:1 Лугано
    22 октября, воскресенье 17:30 Люцерн 2:1 Ивердон
    22 октября, воскресенье 15:15 Винтертур 2:1 Санкт-Галлен
    21 октября, суббота 21:30 Базель 0:1 Серветт
    21 октября, суббота 19:00 Стад Лозанна Уши 2:2 Лозанна-Спорт
    21 октября, суббота 19:00 Янг Бойз 0:0 Цюрих
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 10 тур
    8 октября, воскресенье 17:30 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн
    8 октября, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Базель
    8 октября, воскресенье 15:15 Лугано 0:1 Серветт
    7 октября, суббота 21:30 Санкт-Галлен 4:0 Стад Лозанна Уши
    7 октября, суббота 19:00 Ивердон 0:3 Грассхоппер
    7 октября, суббота 19:00 Цюрих 3:2 Винтертур
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 9 тур
    1 октября, воскресенье 17:30 Базель 0:1 Стад Лозанна Уши
    1 октября, воскресенье 17:30 Люцерн 1:4 Цюрих
    1 октября, воскресенье 15:15 Ивердон 1:0 Санкт-Галлен
    30 сентября, суббота 21:30 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
    30 сентября, суббота 19:00 Серветт 2:1 Лозанна-Спорт
    30 сентября, суббота 19:00 Винтертур 2:3 Лугано
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 8 тур
    28 сентября, четверг 21:30 Базель 1:1 Люцерн
    28 сентября, четверг 21:30 Стад Лозанна Уши 1:1 Ивердон
    27 сентября, среда 21:30 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт
    27 сентября, среда 21:30 Серветт 2:2 Винтертур
    27 сентября, среда 21:30 Санкт-Галлен 2:1 Янг Бойз
    26 сентября, вторник 21:30 Цюрих 2:1 Грассхоппер
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 7 тур
    24 сентября, воскресенье 17:30 Люцерн 2:0 Серветт
    24 сентября, воскресенье 17:30 Янг Бойз 4:1 Лугано
    24 сентября, воскресенье 15:15 Ивердон 3:2 Базель
    23 сентября, суббота 21:30 Грассхоппер 1:1 Санкт-Галлен
    23 сентября, суббота 19:00 Лозанна-Спорт 0:0 Цюрих
    23 сентября, суббота 19:00 Винтертур 2:1 Стад Лозанна Уши
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 6 тур
    3 сентября, воскресенье 17:30 Базель 2:2 Цюрих
    3 сентября, воскресенье 17:30 Люцерн 3:2 Лугано
    3 сентября, воскресенье 15:15 Серветт 0:1 Янг Бойз
    2 сентября, суббота 21:30 Винтертур 1:1 Ивердон
    2 сентября, суббота 19:00 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт
    2 сентября, суббота 19:00 Стад Лозанна Уши 2:1 Грассхоппер
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 4 тур
    13 августа, воскресенье 17:30 Лугано 6:1 Ивердон
    13 августа, воскресенье 17:30 Люцерн 1:1 Янг Бойз
    13 августа, воскресенье 15:15 Базель 1:2 Лозанна-Спорт
    12 августа, суббота 21:30 Серветт 1:1 Санкт-Галлен
    12 августа, суббота 19:00 Стад Лозанна Уши 0:3 Цюрих
    12 августа, суббота 19:00 Винтертур 3:1 Грассхоппер
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 3 тур
    6 августа, воскресенье 17:30 Грассхоппер 3:1 Базель
    6 августа, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 2:1 Люцерн
    6 августа, воскресенье 15:15 Лозанна-Спорт 1:2 Ивердон
    5 августа, суббота 21:30 Цюрих 3:0 Лугано
    5 августа, суббота 19:00 Стад Лозанна Уши 1:1 Серветт
    5 августа, суббота 19:00 Янг Бойз 5:2 Винтертур
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 2 тур
    30 июля, воскресенье 17:30 Базель 5:2 Винтертур
    30 июля, воскресенье 17:30 Ивердон 2:2 Янг Бойз
    30 июля, воскресенье 15:15 Люцерн 2:1 Стад Лозанна Уши
    29 июля, суббота 21:30 Серветт 2:2 Цюрих
    29 июля, суббота 19:00 Лозанна-Спорт 1:1 Грассхоппер
    29 июля, суббота 19:00 Лугано 1:0 Санкт-Галлен
    Швейцария. Суперлига (2023/2024), 1 тур
    26 июля, среда 21:30 Стад Лозанна Уши 0:3 Лугано
    23 июля, воскресенье 17:30 Цюрих 2:0 Ивердон
    23 июля, воскресенье 17:30 Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт
    22 июля, суббота 21:30 Винтертур 0:0 Люцерн
    22 июля, суббота 19:00 Грассхоппер 1:3 Серветт
    22 июля, суббота 19:00 Санкт-Галлен 2:1 Базель
    ...Нет завершенных матчей
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