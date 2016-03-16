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Климко: «В эпизоде с дракой не один Глушков виноват»

16 марта 2016, 22:41

Президент «Торпедо» Валентин Климко заявил, что он не собирается оценивать действия судьи Игоря Низовцева в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ между его командой и «Сибирью» (2:2).

«Я думаю, в эпизоде с дракой не один Глушков виноват. Нам тяжело обсуждать, что произошло на футбольном поле. Кто что сказал, кто кого толкнул – там очень сложно разобраться. Для этого есть соответствующие футбольные органы. Пусть они разберутся и назначат наказания.

Конфликт инициировали игроки «Торпедо»? Это глупости. Смотрите внимательно и беспристрастно. В замедленном повторе. Почему вы не говорите о том, что случилось до эпизода с Глушковым?

Что там случилось? Посмотрите внимательно. Почему мы вообще с вами разбираем этот эпизод? Глухой со слепым разбирают эпизод. И? Как говорит Валерий Георгиевич. К чему мы с вами придем? Мы с вами не футбольные специалисты. Вы футбольный аналитик?

Вы просто посмотрели запись? И я просто посмотрел запись. Сейчас в эмоциях и один главный тренер, и другой могут наговорить что угодно. Есть КДК, который правильно и профессионально рассмотрит эпизод и вынесет решения. А потом мы уже с вами сможем обсудить это дело.

Будет ли наказан Глушков за красную карточку? Пока не о чем разговаривать. Может, послезавтра ему отменят красную карточку. И за что его тогда наказывать?

Как оцениваю пенальти, назначенные в пользу «Торпедо»? Я рад. Если бы наша команда пробила пять пенальти, я был бы счастлив. Вы хотите сказать, что я должен быть недоволен? Опять же, мнение о судействе может высказать специалист футбольный, но никак не мы с вами. Я хороший юрист, хороший организатор. Вы, скорее всего, хороший журналист. Но это не значит, что мы с вами должны разбирать какие-то игровые эпизоды», - сказал Климко.

Напомним, что на 90-й минуте матча «Торпедо» сравняло счет благодаря третьему пенальти за матч, назначенного в ворота «Сибири». Через несколько секунд, после нарушения в центре поля, футболист «Торпедо» Никита Глушков толкнул игрока соперников Александра Макаренко. В ответ на это форвард «Сибири» Роман Беляев ударил Глушкова. После этого на поле вспыхнула массовая драка. В итоге арбитр удалил с поля Глушкова и Беляева, и показал желтую карточку хавбеку хозяев Александру Харитонову.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия Cибирь Армавир Макаренко Александр Беляев Роман Харитонов Александр Глушков Никита Низовцев Игорь
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