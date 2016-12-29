Президент «Урала»: «Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность, что полузащитник Никита Глушков сможет проявить себя в команде. Новичок клуба в текущем сезоне выступал на правах аренды за «Армавир».

«Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова! Ну, а на самом деле парень и сам хочет заиграть на высоком уровне. Мы считаем, что Никита сможет закрепиться в РФПЛ. Главный тренер сказал, что Глушков подходит «Уралу». Тем более Тарханов любит работать с молодыми и видит в Никите потенциал», – заявил Иванов.