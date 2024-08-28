Хавбек «Динамо» Мх – о «Спартаке»: «С ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать. Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга, – сказал Глушков.