Хавбек «Динамо» Мх – о «Спартаке»: «С ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (1:0).
«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать. Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга, – сказал Глушков.
- В день матча у футболиста родилась двойня.
- В группе A у «Динамо» Мх и «Спартака» стало по 6 очков после трех матчей.
- Московский клуб прервал серии из 6 подряд игр без пропущенных мячей и 7 подряд встреч без поражений.
Источник: «Чемпионат»