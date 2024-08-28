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Жирков: «Динамо Мх» опустило «Спартак» на землю»

28 августа 2024, 17:19
40

Бывший игрок «Анжи» Юрий Жирков высказался о кубковой победе «Динамо Мх» над «Спартаком» (1:0).

«Всегда так бывает, что «Спартак» проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю.

Но «Динамо» надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», – сказал Жирков.

  • Единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
  • В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо Мх» лидирует.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Жирков Юрий
Комментарии (40)
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DVOK68
1724855565
Да.Легкую затрещинку получили,надо признать.Кто не падал тот не поднимался.
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Desma
1724856754
В коем веке Юра что-то умное сказал. Стареем.............
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alex1951
1724856936
Жира ,да кому нужны эти кубки в сегодняшней жизни... так..для галочки...Чемп ,вот ,что всех заводит...
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ziborock
1724856998
У Жиркова "зенит головного мозга"! Во первых Спартак провел 8 хороших матчей (вчерашний не исключение несмотря на результат) а не один!!! А во вторых, пора бы уже на пятом десятке отличать прессинг от автобуса! 11 человек в своей штрафной....вот это прессинг!))) Пёрнул бы в лужу, умней бы выглядел!)))
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anatolich72
1724859000
А что сделал Акрон или Химки об этом решил молчать, жополиз газпромовский
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FCSpartakM
1724859272
никому не нужный групповой турнир. Спартак дал поиграть тем, кто играет меньше. Спартак и так выйдет из группы. Если это случилось бы в чемпионате, то это совсем другая история.
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BoevStas1
1724859280
Махачкала играла очень позорно,не приятно смотреть...Пусть с готовиться на вылет,вместе с Факелом.Обоим с такими играми делать нечего!!!
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...уефан
1724859656
...пей пиво, Юра! Наслаждайся жизнью! Береги почки)...
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Skull_Boy
1724861538
Еще один анальный интеллектуал, который после футбола не может реализовать себя в жизни и найти работу, а так и вот и приходится лизнуть задницу Миллеру и прогудосить про Спартак что-то, а ля вдруг и возьмут на работу, как Малофеева, Аршавина у которого самая лучшая молодежь, но только она никому нахрен не нужна, Зырянова и т.д. и только двоих туда в болото никогда не возьмут это Денисов и Широков, которые сказали всю правду, а особенно по подготовке молодых кадров и что у ФК Зенит самая убогая академия по развитию, где лавочник=зулус ценится выше чем свой россиянин
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Админ ресурс
1724864125
Акрон опустил болотный глор прожэкт - такое жирок боится сказать, а то отлучат от бюджетной кормушки.
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