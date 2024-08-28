Жирков: «Динамо Мх» опустило «Спартак» на землю»

Бывший игрок «Анжи» Юрий Жирков высказался о кубковой победе «Динамо Мх» над «Спартаком» (1:0).

«Всегда так бывает, что «Спартак» проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю.

Но «Динамо» надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», – сказал Жирков.