Защитник «Динамо Мх» возмутился поведением легионеров «Спартака»: «Выходишь играть – молчи»

Валентин Пальцев, защитник «Динамо Мх», недоволен поведением легионеров «Спартака» в кубковом матче (1:0).

«Они были бы хорошими футболистами, если бы ничего не рассказывали. А так люди выходят и после каждого момента что-то начинают на своем языке говорить.

Выходишь играть в футбол – молчи. Им все вернулось за их слова», – сказал Пальцев в эфире «Матч ТВ».

У Пальцева во втором тайме была стычка с Манфредом Угальде.