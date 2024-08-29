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  • Защитник «Динамо Мх» возмутился поведением легионеров «Спартака»: «Выходишь играть – молчи»

Защитник «Динамо Мх» возмутился поведением легионеров «Спартака»: «Выходишь играть – молчи»

29 августа 2024, 12:51
25

Валентин Пальцев, защитник «Динамо Мх», недоволен поведением легионеров «Спартака» в кубковом матче (1:0).

«Они были бы хорошими футболистами, если бы ничего не рассказывали. А так люди выходят и после каждого момента что-то начинают на своем языке говорить.

Выходишь играть в футбол – молчи. Им все вернулось за их слова», – сказал Пальцев в эфире «Матч ТВ».

У Пальцева во втором тайме была стычка с Манфредом Угальде.

  • Команды вновь встретятся 15 сентября – в Махачкале.
  • Для Пальцева это дебютный сезон в РПЛ.
  • Раньше он работал на заводе.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин
Комментарии (25)
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FCSpartakM
1724926476
если бы не судьи, которые начинают раздавать карточки слишком поздно за систематику, то молчали бы уже они.
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NewLife
1724926531
"Играть" - ключевое слово, а не костылять, дебил.
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serhio80
1724926646
действительно молчи, а то вернешься на кирпичный завод)
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mahan
1724926941
Каким то чудом выстояли, за то вони теперь года на два. А уж кому на поле и с кем говорить, это точно уж не тебе указывать. Судье скажите спасибо, он вам карточки не показывал как положено по правилам. У вас бы там удалили человек 5 точно.
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шахта Заполярная
1724927644
А что это за палец такой, какой он по счету, наверно двадцать первый, но говорящий. Чудо природы.
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Цугундeр
1724928077
))) Ткни пальцем в небо -всё равно (обиженные всем и вся ) розовые облака начинают багроветь .. Секта .
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ivany4
1724928977
Слышал Пальцев звон, да не знает где он.)) Вышел играть - играй, а не стой! Ну а насчет молчи, это он вероятно про себя и свою команду. Спартак вышел играть, а не автобусы строить и время тянуть, да махать руками и ногами вместо игры. В подтверждение - строка протокола игры по нарушениям.
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andr45
1724930940
Команда костоломов, купившая себе место в Премьер лиге) Этим животным место в зверинце
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andr45
1724931643
А почему нет ни интервью, ни высказываний игроков «Акрона», одержавших победу над «Zenitе»?)
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timon2401
1724940602
правильнее было бы сказать" выходишь на поле, играй в ФУТБОЛ!!!" но увы, это не про игроков Динамо Мхч(((( у них, вышел, бей партнера..на более ни интелекта ни мастерства не хватает
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