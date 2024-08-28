Генич предъявил претензии «Спартаку» после поражения от «Динамо Мх»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о кубковом поражении «Спартака» от «Динамо Мх» (0:1).
“Есть претензии по движению в первом тайме.
Есть претензии к тому, что главный разыгрывающий – Никита Чернов, такого быть не должно, при том, что соперник так глубоко обороняется. Никита хорош с мячом, но не Жерар Пике.
Большие претензии к Михаилу Игнатову, который потерялся. В первом тайме совсем не понравился Маркиньос.
Есть вопросы по Дане Хлусевичу. И есть вопросик по Антохе Зиньковскому – в таких матчах надо проявлять себя ярче», – сказал Генич.
- Единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
- В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо Мх» лидирует.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова