Генич предъявил претензии «Спартаку» после поражения от «Динамо Мх»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о кубковом поражении «Спартака» от «Динамо Мх» (0:1).

“Есть претензии по движению в первом тайме.

Есть претензии к тому, что главный разыгрывающий – Никита Чернов, такого быть не должно, при том, что соперник так глубоко обороняется. Никита хорош с мячом, но не Жерар Пике.

Большие претензии к Михаилу Игнатову, который потерялся. В первом тайме совсем не понравился Маркиньос.

Есть вопросы по Дане Хлусевичу. И есть вопросик по Антохе Зиньковскому – в таких матчах надо проявлять себя ярче», – сказал Генич.