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  • Генич предъявил претензии «Спартаку» после поражения от «Динамо Мх»

Генич предъявил претензии «Спартаку» после поражения от «Динамо Мх»

28 августа 2024, 17:48
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о кубковом поражении «Спартака» от «Динамо Мх» (0:1).

“Есть претензии по движению в первом тайме.

Есть претензии к тому, что главный разыгрывающий – Никита Чернов, такого быть не должно, при том, что соперник так глубоко обороняется. Никита хорош с мячом, но не Жерар Пике.

Большие претензии к Михаилу Игнатову, который потерялся. В первом тайме совсем не понравился Маркиньос.

Есть вопросы по Дане Хлусевичу. И есть вопросик по Антохе Зиньковскому – в таких матчах надо проявлять себя ярче», – сказал Генич.

  • Единственный мяч с пенальти забил Гамид Агаларов.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 11 очками в 6 турах.
  • В кубковой группе «Спартак» идет 2-м, а «Динамо Мх» лидирует.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Генич Константин
Комментарии (5)
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Луций
1724858505
и кому эти претензии нужны?
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anatolich72
1724859411
Ставка у Генича не зашла, Спартак его обонкротил.
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NewLife
1724861473
Лудоман, сколько оторвал от семьи ?
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ivany4
1724863632
Генич! Хорош списывать умные мысли у болельщиков Спартака на ветках. Мы это обсудили сразу же после игры. Сдаешь, батенька. ))) Предъяви себе, что до тебя как до жирафа.))
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timon2401
1724864397
" есть вопросы по Маркиньосу"...слава богу что этот парень вообше дожил без травмы до конца первого тайма)) про остальных согласен, но гораздо большие претензии к тренерам и командам на подобие Динамо Мхч, вся игра которых строится ударить соперника по ногам и тупо стоять возле своей штрафной надеясь только на вратаря((((
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