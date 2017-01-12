Глушков: «По подбору игроков «Урал» занимает абсолютно не то место, которое должен»

Новичок «Урала» Никита Глушков рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде. По словам футболиста, его новый клуб не по праву занимает место в нижней части таблицы (13-е).

«Урал» играет в Премьер-лиге, для меня это новый уровень, новый вызов. Давно хотел поработать с Александром Тархановым. Мне нравится его видение игры, его стиль. Коллектив у «Урала» очень хороший. Ребята подсказывают, работать нравится, все в порядке.

Не привык говорить о себе и своей игре, со стороны виднее. Да, может в какой-то степени я техничный, но если посмотреть на Месси или Роналду, то можно сразу успокоиться и продолжать работать, стремиться к этому уровню.

Переход из ФНЛ в РФПЛ? Я спокоен в этом плане. Надо пробовать в любом случае. Мне кажется, что в ФНЛ тяжелее играть, там больше борьбы, а в РФПЛ более классный футбол, игроки, исполнители, чуть больше свободных зон остается.

Особых ожиданий нет, для меня это новый вызов. Тяжело о чем-то говорить. По подбору игроков «Урал» занимает абсолютно не то место, которое должен», — сказал Глушков.