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    Глушков: «По подбору игроков «Урал» занимает абсолютно не то место, которое должен»

    Новичок «Урала» Никита Глушков рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде. По словам футболиста, его новый клуб не по праву занимает место в нижней части таблицы (13-е).

    «Урал» играет в Премьер-лиге, для меня это новый уровень, новый вызов. Давно хотел поработать с Александром Тархановым. Мне нравится его видение игры, его стиль. Коллектив у «Урала» очень хороший. Ребята подсказывают, работать нравится, все в порядке.

    Не привык говорить о себе и своей игре, со стороны виднее. Да, может в какой-то степени я техничный, но если посмотреть на Месси или Роналду, то можно сразу успокоиться и продолжать работать, стремиться к этому уровню.

    Переход из ФНЛ в РФПЛ? Я спокоен в этом плане. Надо пробовать в любом случае. Мне кажется, что в ФНЛ тяжелее играть, там больше борьбы, а в РФПЛ более классный футбол, игроки, исполнители, чуть больше свободных зон остается.

    Особых ожиданий нет, для меня это новый вызов. Тяжело о чем-то говорить. По подбору игроков «Урал» занимает абсолютно не то место, которое должен», — сказал Глушков.

    Источник: ФК «Урал»

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    12.01.2017 11:25
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