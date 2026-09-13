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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо Мх
Никита Глушков
Статистика
€ 150 тыс
Никита Глушков - статистика
Динамо Мх
9 июня 1992 (34)
#47 | Полузащитник
176 см | 71 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
0 : 1
23.08.2026
Краснодар
1' - 90'
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мх
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо Мх
0 : 1
23.08.2026
Краснодар
1' - 90'
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