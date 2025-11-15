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Луис де ла Фуэнте
Новости
Луис де ла Фуэнте - новости
Испания
Испания
21 июня 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Определен лучший тренер 2026 года
27 октября
2
Тренер Испании определил игрока команды, который станет легендой
4 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Тренер Испании сказал, кому бы вручил «Золотой мяч»
29 сентября
1
Фото
Сборная Испании продлила контракт с главным тренером, выигравшим Евро и ЧМ
21 сентября
В сборной Испании приняли решение по главному тренеру
16 сентября
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Видео
Кукурелья набил татуировку с лицом де ла Фуэнте
28 июля
6
В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте
22 июля
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
21 июля
2
Тренер Испании раскрыл, что сказал игрокам перед финалом ЧМ-2026
20 июля
1
Де ла Фуэнте раскрыл, что сказал тренеру Аргентины после финала ЧМ-2026
20 июля
Тренер Испании оценил игру Ямаля на ЧМ-2026
20 июля
Де ла Фуэнте прокомментировал победу Испании на ЧМ-2026
20 июля
1
Видео
У Месси есть опыт покера в ворота команды тренера сборной Испании
18 июля
Де ла Фуэнте пожаловался на работу арбитров в игре с Францией
15 июля
4
Де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании в финал ЧМ-2026
15 июля
Тренер Испании вспомнил слова Цезаря перед матчем с Францией: «Мы готовы страдать»
14 июля
1
Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»
7 июля
5
Тренер Испании высказался о победе над Португалией
7 июля
1
Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»
3 июля
1
Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026
3 июля
Главный тренер сборной Испании прокомментировал 4:0 с Саудовской Аравией
21 июня
Тренер сборной Испании сказал, чего не хватило команде в игре с Кабо-Верде
16 июня
Тренер Испании прокомментировал сенсационную ничью с Кабо-Верде
15 июня
4
Стало известно, выйдет ли Ямаль в стартовом составе Испании в 1-м матче на ЧМ-2026
15 июня
1
Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026
25 мая
3
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
Дасаев выступил против тренировок сборной Испании в российских командах
9 января
6
Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
2025.11.15 23:47
1
2
3
Главные новости
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