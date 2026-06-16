Тренер сборной Испании сказал, чего не хватило команде в игре с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал результат матча с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ.
«Нам не хватало движения и свежести, но иногда мяч просто не идет в ворота. Были и удары, и моменты, и желание как можно быстрее решить исход матча. Мы знаем, что это очень сложно, и побеждать здесь невероятно тяжело.
[О Ламине Ямале и Нико Уильямсе]. Наша цель – интегрировать их постепенно и дать им игровое время. Я уверен, что они будут играть лучше, как прежде, в матче с Саудовской Аравией, в следующем матче и так далее», – сказал де ла Фуэнте.
- Вингеры испанцев Ламин Ямаль и Нико Уильямс вышли на замены на 71-й и 87-й минутах соответственно.
- Во 2-м туре Испания сыграет с Саудовской Аравией 21 июня. Начало в 19:00 мск.
Источник: As