Тренер сборной Испании сказал, чего не хватило команде в игре с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал результат матча с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ.

«Нам не хватало движения и свежести, но иногда мяч просто не идет в ворота. Были и удары, и моменты, и желание как можно быстрее решить исход матча. Мы знаем, что это очень сложно, и побеждать здесь невероятно тяжело.

[О Ламине Ямале и Нико Уильямсе]. Наша цель – интегрировать их постепенно и дать им игровое время. Я уверен, что они будут играть лучше, как прежде, в матче с Саудовской Аравией, в следующем матче и так далее», – сказал де ла Фуэнте.