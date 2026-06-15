Стало известно, выйдет ли Ямаль в стартовом составе Испании в 1-м матче на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сказал, что вингер Ламин Ямаль не выйдет в стартовом составе в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

«Позвольте мне решать, ладно? Он в хорошей форме, как раз вовремя. Он в порядке, как и все остальные, у кого были проблемы.

Все они готовы сыграть, но троих из них – Виктора [Муньоса], Нико и его [Ямаля] – не будет в стартовом составе. Посмотрим, как будет складываться матч», – сказал де ла Фуэнте.