Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Симон Унаи
|Атлетик
|Вра
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|18
|Альба Жорди
|Барселона
|Защ
|33
|4
|0
|2
|0
|0
|14
|Бальде Алекс
|Барселона
|Защ
|19
|4
|0
|0
|0
|0
|24
|Ляпорт Эмерик
|Манчестер Сити
|Защ
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|Аспиликуэта Сесар
|Челси
|Защ
|33
|2
|0
|1
|0
|0
|20
|Карвахаль Даниэль
|Реал
|Защ
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Торрес Пау
|Вильярреал
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Бускетс Серхио
|Барселона
|Пол
|34
|4
|0
|0
|1
|0
|16
|Родри
|Манчестер Сити
|Пол
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|21
|Ольмо Дани
|РБ Лейпциг
|Пол
|24
|4
|1
|1
|0
|0
|26
|Педри
|Барселона
|Пол
|20
|4
|0
|0
|0
|0
|9
|Гави
|Барселона
|Пол
|18
|4
|1
|0
|0
|0
|8
|Коке
|Атлетико
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Солер Карлос
|ПСЖ
|Пол
|26
|2
|1
|0
|0
|0
|6
|Льоренте Маркос
|Атлетико
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|Мората Альваро
|Атлетико
|Нап
|30
|4
|3
|1
|0
|0
|10
|Асенсио Марко
|Реал
|Нап
|27
|4
|1
|0
|0
|0
|11
|Торрес Ферран
|Барселона
|Нап
|23
|4
|2
|0
|0
|0
|12
|Уильямс Нико
|Атлетик
|Нап
|20
|4
|0
|0
|0
|0
|25
|Фати Ансу
|Барселона
|Нап
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|22
|Сарабия Пабло
|Вулверхэмптон
|Нап
|30
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 6