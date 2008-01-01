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    Состав сборной Испании по футболу

    Сайт http://www.rfef.es/
    Тренер Луис де ла Фуэнте
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Симон Унаи Атлетик Атлетик Испания Вра 25 4 0 0 0 0
    18 Альба Жорди Барселона Барселона Испания Защ 33 4 0 2 0 0
    14 Бальде Алекс Барселона Барселона Испания Защ 19 4 0 0 0 0
    24 Ляпорт Эмерик Манчестер Сити Манчестер Сити Испания Франция Защ 28 3 0 0 1 0
    2 Аспиликуэта Сесар Челси Челси Испания Защ 33 2 0 1 0 0
    20 Карвахаль Даниэль Реал Реал Испания Защ 31 2 0 0 0 0
    4 Торрес Пау Вильярреал Вильярреал Испания Защ 26 1 0 0 0 0
    5 Бускетс Серхио Барселона Барселона Испания Пол 34 4 0 0 1 0
    16 Родри Манчестер Сити Манчестер Сити Испания Пол 26 4 0 0 0 0
    21 Ольмо Дани РБ Лейпциг РБ Лейпциг Испания Пол 24 4 1 1 0 0
    26 Педри Барселона Барселона Испания Пол 20 4 0 0 0 0
    9 Гави Барселона Барселона Испания Пол 18 4 1 0 0 0
    8 Коке Атлетико Атлетико Испания Пол 31 2 0 0 0 0
    19 Солер Карлос ПСЖ ПСЖ Испания Пол 26 2 1 0 0 0
    6 Льоренте Маркос Атлетико Атлетико Испания Пол 28 1 0 0 0 0
    7 Мората Альваро Атлетико Атлетико Испания Нап 30 4 3 1 0 0
    10 Асенсио Марко Реал Реал Испания Нап 27 4 1 0 0 0
    11 Торрес Ферран Барселона Барселона Испания Нап 23 4 2 0 0 0
    12 Уильямс Нико Атлетик Атлетик Испания Нап 20 4 0 0 0 0
    25 Фати Ансу Барселона Барселона Испания Гвинея-Биссау Нап 20 2 0 0 0 0
    22 Сарабия Пабло Вулверхэмптон Вулверхэмптон Испания Нап 30 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 6
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