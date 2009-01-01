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    Результаты сборной Испании по футболу

    Сайт http://www.rfef.es/
    Тренер Луис де ла Фуэнте
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022
    1/8 финала
    		6 декабря, вторник 18:00 Марокко 0:0
    (3:0)п         		Испания
    Чемпионат мира 2022, группа E
    3 тур
    		1 декабря, четверг 22:00 Япония 2:1 Испания
    2 тур
    		27 ноября, воскресенье 22:00 Испания 1:1 Германия
    1 тур
    		23 ноября, среда 19:00 Испания 7:0 Коста-Рика
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