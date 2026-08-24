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  • Дмитриев прокомментировал игровую стычку с удаленным Глушенковым

Дмитриев прокомментировал игровую стычку с удаленным Глушенковым

24 августа, 13:47
3

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об эпизоде с удалением нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче команд в 5-м туре РПЛ.

  • На 88-й минуте матча игрок петербуржцев спиной толкнул бежавшего сзади него Дмитриева, спровоцировав его падение на газон.
  • Главный судья Инал Танашев показал Глушенкову вторую желтую карточку – первое предупреждение он получил за фол на 64-й минуте.

«Я его чуть подтолкнул, а он специально остановился и толкнул меня в ответ – за это ему и дали вторую желтую. Только не понял, за что мне карточку показали.

Глушенков не справился с эмоциями? Раз получил две одинаковые желтые, значит, не справился с эмоциями», – сказал Дмитриев.

  • «Спартак» победил со счетом 2:0. У москвичей отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Дмитриев вышел на замену на 71-й минуте, а Глушенков начинал встречу в стартовом составе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Дмитриев Игорь
Комментарии (3)
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АКС-74У
1787569935
«Я его чуть подтолкнул" - там совсем не чуть-чуть и это была умышленная провокация, ценой своей ж/к удалил с поля самого опасного игрока соперников.Такое задание получил от тренера или сам придумал?
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ТяжелаяАртиллерия
1787570976
Комментарий скрыт модератором
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