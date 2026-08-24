Дмитриев прокомментировал игровую стычку с удаленным Глушенковым

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об эпизоде с удалением нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче команд в 5-м туре РПЛ.

На 88-й минуте матча игрок петербуржцев спиной толкнул бежавшего сзади него Дмитриева, спровоцировав его падение на газон.

Главный судья Инал Танашев показал Глушенкову вторую желтую карточку – первое предупреждение он получил за фол на 64-й минуте.

«Я его чуть подтолкнул, а он специально остановился и толкнул меня в ответ – за это ему и дали вторую желтую. Только не понял, за что мне карточку показали.

Глушенков не справился с эмоциями? Раз получил две одинаковые желтые, значит, не справился с эмоциями», – сказал Дмитриев.