Дмитриев прокомментировал игровую стычку с удаленным Глушенковым

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об эпизоде с удалением нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче команд в 5-м туре РПЛ.
- На 88-й минуте матча игрок петербуржцев спиной толкнул бежавшего сзади него Дмитриева, спровоцировав его падение на газон.
- Главный судья Инал Танашев показал Глушенкову вторую желтую карточку – первое предупреждение он получил за фол на 64-й минуте.
«Я его чуть подтолкнул, а он специально остановился и толкнул меня в ответ – за это ему и дали вторую желтую. Только не понял, за что мне карточку показали.
Глушенков не справился с эмоциями? Раз получил две одинаковые желтые, значит, не справился с эмоциями», – сказал Дмитриев.
- «Спартак» победил со счетом 2:0. У москвичей отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- Дмитриев вышел на замену на 71-й минуте, а Глушенков начинал встречу в стартовом составе.
Источник: «Спорт-Экспресс»