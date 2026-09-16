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РПЛ 2026/2027
Команды
Спартак
Игорь Дмитриев
Статистика
€ 3,50 млн
Игорь Дмитриев - статистика
Спартак
24 июля 2004 (22), Санкт-Петербург
#27 | Нападающий
178 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
66' - 90'
89'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
83' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 72'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Товарищеские матчи 2026
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Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
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П
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Спартак
3
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 72'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
1' - 90'
52, 78'
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