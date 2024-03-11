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    МЛС. «Интер Майами» без Месси проиграл «Монреаль Импэкт»

    «Интер Майами» на своем поле уступил в матче 5-го тура МЛС «Монреаль Импэкт» со счетом 2:3.

    Аргентинский нападающий хозяев Лионель Месси отсутствовал в заявке на игру.

    Испанский защитник Жорди Альба провел всю игру и забил гол на 80-й минуте. Ему ассистировал соотечественник Серхио Бускетс, вышедший на замену на 66-й минуте.

    Уругвайский нападающий Луис Суарес вышел на поле на 77-й минуте.

    США и Канада. МЛС. 5-й тур

    Интер – Монреаль – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Альварес, 13; 1:1 – Кампана, 71; 1:2 – Коккаро, 75; 1:3 – Сунуси, 78; 2:3 – Альба, 80.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

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    «Интер» – «Монреаль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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