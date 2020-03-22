Глеб составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал. Леманн, Месси, Анри – в списке

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб составил символическую сборную из футболистов, с которыми вместе играл. В ней не оказалось тех, с кем белорус пересекался в «Крыльях Советов».
Символическая сборная Глеба: Леманн, Дани Алвес, Абидаль, Пуйоль, Кэмпбелл, Фабрегас, Хави, Месси, Росицки, ван Перси, Анри.
- Глеб в марте завершил карьеру.
- Главное достижение в карьере Глеба – победа с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
- До нее игрок выступал за «Арсенал».
Источник: ютуб-канал «Вацко Live»