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  • Глеб составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал. Леманн, Месси, Анри – в списке

Глеб составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал. Леманн, Месси, Анри – в списке

22 марта 2020, 11:10
15

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб составил символическую сборную из футболистов, с которыми вместе играл. В ней не оказалось тех, с кем белорус пересекался в «Крыльях Советов».

Символическая сборная Глеба: Леманн, Дани Алвес, Абидаль, Пуйоль, Кэмпбелл, Фабрегас, Хави, Месси, Росицки, ван Перси, Анри.

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Белоруссия. Высшая лига Испания. Примера Барселона Монреаль Месси Лионель Глеб Александр Анри Тьерри
Комментарии (15)
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valkam72
1584882743
А где же великий игрочишко бздзюбо?
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1584939233
зачем
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1584939240
ему 'mj
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1584939244
нормас
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1584939248
кросс
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1584939267
ого
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мишка
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1584939276
петрушка
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1584939279
валя
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zigbert
1584946676
Почему то не внес в список Иньесту?
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