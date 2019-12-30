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    Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Глеб объявил о завершении карьеры

    Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб завершил карьеру. Прошлый сезон чемпионата страны был для него последним.

    – Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит.

    Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.

    – Что дальше?

    – До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.

    Источник: Tribuna.com

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    11.03.2020 23:13
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