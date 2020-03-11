Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» Глеб объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Белоруссии Александр Глеб завершил карьеру. Прошлый сезон чемпионата страны был для него последним.
– Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит.
Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.
– Что дальше?
– До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.
- Главное достижение в карьере Глеба – победа с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
- До нее игрок выступал за «Арсенал».
- Последним клубом Глеба стала «Ислочь».
Источник: Tribuna.com