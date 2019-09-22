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    Ибрагимович забил «Монреаль Импэкт». Это 27-й гол шведа в 26-м матче в МЛС

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом и результативной передачей в матче МЛС против «Монреаль Импэкт».

    Игра завершилась победой команды шведа (2:1).

    • Суммарно в 26 матчах на счету 37-летнего Ибрагимовича 27 мячей и 5 голевых передач.
    • Возглавляет гонку бомбардиров МЛС форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела (29 голов).

    Источник: Официальный твиттер «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    22.09.2019 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2019, 14:24

      Ибра конечно молодец, но тут всё это подаётся так, как будто он рекорды ЛЧ бьёт один за одним... На секунду, в МЛС куда проще забивать голы даже чем в Нидерландах... А голландская лига, ещё те кудесники оборонительного футбола...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 22 сентября 2019, 10:37

      Ну кому интересно, что пенсионер забил за команду местного пивзавода?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 22 сентября 2019, 08:36

      Кто нибудь оповестите Его,что Ему 38 лет)

      4
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