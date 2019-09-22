Ибрагимович забил «Монреаль Импэкт». Это 27-й гол шведа в 26-м матче в МЛС

Ибра конечно молодец, но тут всё это подаётся так, как будто он рекорды ЛЧ бьёт один за одним... На секунду, в МЛС куда проще забивать голы даже чем в Нидерландах... А голландская лига, ещё те кудесники оборонительного футбола...
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом и результативной передачей в матче МЛС против «Монреаль Импэкт».
Игра завершилась победой команды шведа (2:1).
- Суммарно в 26 матчах на счету 37-летнего Ибрагимовича 27 мячей и 5 голевых передач.
- Возглавляет гонку бомбардиров МЛС форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела (29 голов).
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— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 22, 2019