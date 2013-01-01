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Монреаль
Результаты
€ 32 млн
Монреаль - результаты матчей
Монреаль
МЛС 2026
Стадион:
Сапуто
Сайт:
http://en.cfmontreal.com/
Тренер:
Лоран Куртуа
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США. МЛС. Плей-офф 2013
США. МЛС. 2013
США. МЛС. Регулярный чемпионат 2012
13.09 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Монреаль
10.09 | 02:30
Монреаль
1 : 2
Шарлотт
06.09 | 02:30
Филадельфия Юнион
2 : 0
Монреаль
30.08 | 02:30
Интер Майами
7 : 1
Монреаль
23.08 | 02:30
Монреаль
2 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
20.08 | 02:30
Коламбус
1 : 2
Монреаль
16.08 | 02:30
Монреаль
1 : 1
Ди Си Юнайтед
02.08 | 02:30
Монреаль
2 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
26.07 | 02:30
Монреаль
0 : 1
Интер Майами
23.07 | 03:30
Нэшвилл
1 : 0
Монреаль
17.07 | 02:30
Монреаль
0 : 0
Торонто
24.05 | 02:30
Ди Си Юнайтед
4 : 4
Монреаль
16.05 | 23:30
Монреаль
0 : 2
Чикаго Файр
14.05 | 02:30
Монреаль
2 : 2
Портленд
09.05 | 23:30
Монреаль
2 : 0
Орландо Сити
03.05 | 02:30
Атланта Юнайтед
3 : 1
Монреаль
25.04 | 21:30
Монреаль
1 : 0
Нью-Йорк Сити
18.04 | 21:30
Монреаль
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
11.04 | 21:30
Монреаль
1 : 2
Филадельфия Юнион
04.04 | 23:30
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
Монреаль
22.03 | 20:00
Цинциннати
4 : 3
Монреаль
15.03 | 02:30
Орландо Сити
2 : 1
Монреаль
08.03 | 23:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
Монреаль
28.02 | 22:30
Чикаго Файр
3 : 0
Монреаль
22.02 | 06:30
Сан-Диего
5 : 0
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