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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Состав
€ 32 млн
Монреаль - состав команды
Монреаль
МЛС 2026
Стадион:
Сапуто
Сайт:
http://en.cfmontreal.com/
Тренер:
Лоран Куртуа
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Жилье Томас
Вра
22
€ 1.8 млн
1
Бреза Себастьян
Вра
28
€ 0.25 млн
3
Себальос Брайан
Защ
25
€ 1.8 млн
28
Радоевич Виктор
Защ
22
€ 1.5 млн
19
Идальго Боде
Защ
24
€ 1.5 млн
13
Петрассо Лука
Защ
26
€ 0.8 млн
2
Нил Джален
Защ
23
€ 0.8 млн
5
Крейг Брэндан
Защ
22
€ 0.4 млн
24
Efrain Morales
Защ
-
7
Перейра Даниэль
Пол
26
€ 3 млн
16
Кармона Викельман
Пол
23
€ 3 млн
25
Амайя Фрэнки
Пол
25
€ 1.5 млн
8
Лонгстафф Мэттью
Пол
26
€ 1.5 млн
22
Лотури Виктор
Пол
25
€ 1.2 млн
6
Пьетт Самуэль
Пол
31
€ 0.6 млн
26
Лосенко Иван
Пол
22
€ 0.2 млн
29
Olger Escobar
Пол
-
9
Овусу Принс
Нап
29
€ 4.5 млн
18
Синчук Геннадий
Нап
20
€ 3 млн
4
Вера Брайан
Нап
27
€ 1.5 млн
17
Сили Данте
Нап
23
€ 1.5 млн
4
Санчес Алексис
Нап
37
€ 1.2 млн
14
Риос Даниэль
Нап
31
€ 0.5 млн
21
Герберс Фабиан
Нап
33
€ 0.4 млн
23
Noah Streit
Нап
-
17
Jojea Kwizera
Нап
-
14
Ibrahim Sunusi
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 10
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