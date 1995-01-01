Боян стал игроком «Монреаль Импакт»

«Монреаль Импакт» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Бояна Кркича.

Канадский клуб заключил с 28-летним испанцем контракт до 31 декабря 2020 года.

6 августа футболист расторг соглашение со «Сток Сити» и стал свободным агентом, поэтому достался «Монреаль Импакт» бесплатно.