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    Боян стал игроком «Монреаль Импакт»

    «Монреаль Импакт» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Бояна Кркича.

    Канадский клуб заключил с 28-летним испанцем контракт до 31 декабря 2020 года.

    6 августа футболист расторг соглашение со «Сток Сити» и стал свободным агентом, поэтому достался «Монреаль Импакт» бесплатно.

    • Кркич – воспитанник «Барселоны».
    • За «Сток Сити» форвард выступал с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
    • Игрок сдавался в аренду «Майнцу» и «Алавесу».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Монреаль Импакт»

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