«Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион

«Монреаль Импакт» первым в МЛС разрешит допуск зрителей к матчам.

Ближайшую игру с «Ванкувер Уайткэпс», которая состоится 26 августа, посетят 250 болельщиков.

Такое ограничение по количеству человек на массовых мероприятиях действует сейчас в провинции Квебек, где и проводит домашние матчи клуб.

«Мы хотели бы, чтобы стадион вновь полностью заполнился зрителями, но текущая ситуация диктует нам свои правила», – сказал президент «Монреаля» Кевин Гилмор.

Все зрители старше 10 лет должны быть в масках.