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    «Монреаль Импакт» первым в МЛС пустит болельщиков на стадион

    «Монреаль Импакт» первым в МЛС разрешит допуск зрителей к матчам.

    Ближайшую игру с «Ванкувер Уайткэпс», которая состоится 26 августа, посетят 250 болельщиков.

    Такое ограничение по количеству человек на массовых мероприятиях действует сейчас в провинции Квебек, где и проводит домашние матчи клуб.

    «Мы хотели бы, чтобы стадион вновь полностью заполнился зрителями, но текущая ситуация диктует нам свои правила», – сказал президент «Монреаля» Кевин Гилмор.

    Все зрители старше 10 лет должны быть в масках.

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    Источник: Твиттер «Монреаль Импакт»

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