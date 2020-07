Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри почтил память афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским 25 мая.

Француз в начале матча против «Нью-Инглэнда Революшн» (0:1) встал на колено и простоял в таком положении 8 минут и 46 секунд. Именно столько использовался удушающий прием против Флойда, который стал причиной смерти.

Для Анри эта игра стала дебютной во главе «Монреаль Импакт».

@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T