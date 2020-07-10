Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Анри простоял почти девять минут на колене в первом матче во главе «Монреаль Импакт»

    Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри почтил память афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским 25 мая.

    Француз в начале матча против «Нью-Инглэнда Революшн» (0:1) встал на колено и простоял в таком положении 8 минут и 46 секунд. Именно столько использовался удушающий прием против Флойда, который стал причиной смерти.

    Для Анри эта игра стала дебютной во главе «Монреаль Импакт».

    Источник: Официальный твиттер МЛС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4005

      Борат 34 минуты назад

      стыдно за анри !
      гыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +990

      Play 1 час назад

      У него просто спину прихватило, а никто даже и не подумал помочь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      TERMIK2142 1 час назад

      Это дермище уже достало даже на бомбардире.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +553

      elessar arnor 1 час назад

      историческая память, проклятые белые дали возможность заработать миллионы ему и его братьям, проклятые белые..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      valkam72 1 час назад

      Срочно этот рекорд в книгу Гиннеса.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77726
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru