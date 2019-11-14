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    Анри: «Всегда следил за «Монреалем» – теперь я здесь»

    Новый главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри прокомментировал свое назначение на этот пост.

    «Для меня большая честь стать главным тренером «Монреаля» и вернуться в МЛС. Быть в Квебеке, который имеет огромное культурное наследие – что-то необычайное. Я всегда следил за клубом. Теперь я здесь!» – сказал Анри.

    • Контракт с французским специалистом рассчитан до 2022 года.
    • Последним местом работы Анри был «Монако», где 42-летний француз трудился менее четырех месяцев.
    • В прошлом сезоне МЛС «Монреаль» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

    Источник: официальный сайт «Монреаля»

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    14.11.2019 22:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +852

      Я - легенда 39 минут назад

      Так, глядишь, он скоро и в ПФЛ скоро окажется ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8843

      DeStar 40 минут назад

      Пригласите его в батэ, я хочу услышать что он и за ним следил всегда)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Единственный плюс, это его французский, а так он показал себя в Монако)))

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