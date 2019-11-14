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Анри: «Всегда следил за «Монреалем» – теперь я здесь»

14 ноября 2019, 22:50
4

Новый главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри прокомментировал свое назначение на этот пост.

«Для меня большая честь стать главным тренером «Монреаля» и вернуться в МЛС. Быть в Квебеке, который имеет огромное культурное наследие – что-то необычайное. Я всегда следил за клубом. Теперь я здесь!» – сказал Анри.

  • Контракт с французским специалистом рассчитан до 2022 года.
  • Последним местом работы Анри был «Монако», где 42-летний француз трудился менее четырех месяцев.
  • В прошлом сезоне МЛС «Монреаль» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Источник: официальный сайт «Монреаля»
США. МЛС Монреаль Анри Тьерри
Комментарии (4)
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Frankfurt Am Main
1573761763
Единственный плюс, это его французский, а так он показал себя в Монако)))
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DeStar
1573765393
Пригласите его в батэ, я хочу услышать что он и за ним следил всегда)
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Я - легенда
1573765450
Так, глядишь, он скоро и в ПФЛ скоро окажется ))
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Yev
1573774866
Ну вот ты и в Хопре...
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