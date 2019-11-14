Анри: «Всегда следил за «Монреалем» – теперь я здесь»

Новый главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри прокомментировал свое назначение на этот пост.
«Для меня большая честь стать главным тренером «Монреаля» и вернуться в МЛС. Быть в Квебеке, который имеет огромное культурное наследие – что-то необычайное. Я всегда следил за клубом. Теперь я здесь!» – сказал Анри.
- Контракт с французским специалистом рассчитан до 2022 года.
- Последним местом работы Анри был «Монако», где 42-летний француз трудился менее четырех месяцев.
- В прошлом сезоне МЛС «Монреаль» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.
Источник: официальный сайт «Монреаля»