Анри: «Всегда следил за «Монреалем» – теперь я здесь»

Новый главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри прокомментировал свое назначение на этот пост.

«Для меня большая честь стать главным тренером «Монреаля» и вернуться в МЛС. Быть в Квебеке, который имеет огромное культурное наследие – что-то необычайное. Я всегда следил за клубом. Теперь я здесь!» – сказал Анри.