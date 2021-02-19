Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»

Клуб Чемпионшипа «Борнмут» ищет главного тренера. Англичане выйдут на команду МЛС «Монреаль», чтобы поставить в известность о переговорах с их главным тренером Тьерри Анри.

Также в шорт-листе «Борнмута» находятся Патрик Вийера (последнее место работы – «Ницца»), Давид Вагнер (ранее тренировал «Шальке», «Хаддерсфилд»).