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    Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»

    Клуб Чемпионшипа «Борнмут» ищет главного тренера. Англичане выйдут на команду МЛС «Монреаль», чтобы поставить в известность о переговорах с их главным тренером Тьерри Анри.

    Также в шорт-листе «Борнмута» находятся Патрик Вийера (последнее место работы – «Ницца»), Давид Вагнер (ранее тренировал «Шальке», «Хаддерсфилд»).

    • Анри самостоятельно тренирует с 2018 года.
    • В качестве игрока он больше всего матчей провел за «Арсенал». За него выступал и Виейра.
    • Сейчас обязанности главного тренера «Борнмута» исполняет Джонатан Вудгейт, клуб идет в Чемпионшипе на 6-м месте.

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    Источник: Sky Sports

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    19.02.2021 22:43
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