Виейра, Анри – претенденты на должность главного тренера «Борнмута»

Клуб Чемпионшипа «Борнмут» ищет главного тренера. Англичане выйдут на команду МЛС «Монреаль», чтобы поставить в известность о переговорах с их главным тренером Тьерри Анри.
Также в шорт-листе «Борнмута» находятся Патрик Вийера (последнее место работы – «Ницца»), Давид Вагнер (ранее тренировал «Шальке», «Хаддерсфилд»).
- Анри самостоятельно тренирует с 2018 года.
- В качестве игрока он больше всего матчей провел за «Арсенал». За него выступал и Виейра.
- Сейчас обязанности главного тренера «Борнмута» исполняет Джонатан Вудгейт, клуб идет в Чемпионшипе на 6-м месте.
Источник: Sky Sports