Анри может возглавить «Барселону»

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри вновь стал одним из кандидатов на пост в «Барселоне», утверждает Sport.es.
Каталонский клуб рассматривает возможных претендентов на замену главному тренеру Эрнесто Вальверде. В шорт-лист кандидатов входит бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри, тренировавший «Монако».
42-летний француз дружит с техническим секретарем «Барсы» Эриком Абидалем, нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жераром Пике, с которыми вместе играл в каталонском клубе.
- По информации Mundo Deportivo, Анри мог возглавить команду в мае этого года, когда каталонцы вылетели из Лиги чемпионов после разгрома от «Ливерпуля» (0:4).
- Будучи игроком, Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год.
- В ноябре француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.
- Анри тренировал «Монако» с октября 2018 года до января 2019-го. Под его руководством команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: Sport.es