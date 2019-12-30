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Анри может возглавить «Барселону»

30 декабря 2019, 14:56
9

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри вновь стал одним из кандидатов на пост в «Барселоне», утверждает Sport.es.

Каталонский клуб рассматривает возможных претендентов на замену главному тренеру Эрнесто Вальверде. В шорт-лист кандидатов входит бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри, тренировавший «Монако».

42-летний француз дружит с техническим секретарем «Барсы» Эриком Абидалем, нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жераром Пике, с которыми вместе играл в каталонском клубе.

  • По информации Mundo Deportivo, Анри мог возглавить команду в мае этого года, когда каталонцы вылетели из Лиги чемпионов после разгрома от «Ливерпуля» (0:4).
  • Будучи игроком, Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год.
  • В ноябре француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.
  • Анри тренировал «Монако» с октября 2018 года до января 2019-го. Под его руководством команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: Sport.es
Испания. Примера США. МЛС Барселона Монреаль Вальверде Эрнесто Анри Тьерри
Комментарии (9)
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bset
1577707413
По результатам в Монако слишком большой риск. Может в Монако было все настолько плохо, но пока выглядит так, что Анри не тянет.
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Бухбух
1577711433
С Анри Барса в ЛЧ может не попасть.
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levon_man
1577715153
Броде не первое апреля, а Новый год. Прикол не к месту. Фейк на 99,9%
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Dr Metal
1577716593
С его огромным тренерским опытом только Сочи тренеровать )
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Fin035
1577719789
Если Анри встанет у руля,пиши пропала Барса.
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Hektor 84
1577720078
Да какой больной его назначит?
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Mister_Tomsk
1577720681
Барсу и так трясет во все стороны) а тут прямиком в низ пойдет)
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Milaninho
1577724315
Гвардиола вернётся 100%
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Cules2013
1577738602
что за бред несусветный
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