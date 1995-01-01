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    Анри может возглавить «Барселону»

    Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри вновь стал одним из кандидатов на пост в «Барселоне», утверждает Sport.es.

    Каталонский клуб рассматривает возможных претендентов на замену главному тренеру Эрнесто Вальверде. В шорт-лист кандидатов входит бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри, тренировавший «Монако».

    42-летний француз дружит с техническим секретарем «Барсы» Эриком Абидалем, нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жераром Пике, с которыми вместе играл в каталонском клубе.

    • По информации Mundo Deportivo, Анри мог возглавить команду в мае этого года, когда каталонцы вылетели из Лиги чемпионов после разгрома от «Ливерпуля» (0:4).
    • Будучи игроком, Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год.
    • В ноябре француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.
    • Анри тренировал «Монако» с октября 2018 года до января 2019-го. Под его руководством команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +13299

      bset 54 минуты назад

      По результатам в Монако слишком большой риск. Может в Монако было все настолько плохо, но пока выглядит так, что Анри не тянет.

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    #1
    sv1969
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    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74932
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
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