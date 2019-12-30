Анри может возглавить «Барселону»

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри вновь стал одним из кандидатов на пост в «Барселоне», утверждает Sport.es.

Каталонский клуб рассматривает возможных претендентов на замену главному тренеру Эрнесто Вальверде. В шорт-лист кандидатов входит бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри, тренировавший «Монако».

42-летний француз дружит с техническим секретарем «Барсы» Эриком Абидалем, нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жераром Пике, с которыми вместе играл в каталонском клубе.