Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Mundo Deportivo: Анри мог возглавить «Барселону»

    Руководство «Барселоны» рассматривало вариант с назначением Тьерри Анри на пост главного тренера.

    По информации Mundo Deportivo, француз мог возглавить команду в мае этого года, когда каталонцы вылетели из Лиги чемпионов после разгрома от «Ливерпуля» (0:4).

    Но в итоге «Барса» не уволила Эрнесто Вальверде и клуб не стал делать предложение Анри.

    • Будучи игроком, Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год.
    • В четверг француз возглавил «Монреаль Импакт» из МЛС.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      yeоvil 31 минуту назад

      Ecли делаете ставки -> portal-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1485

      Бухбух 31 минуту назад

      Правильно, что не взяли. С Анри Барса в ЛЧ бы не попала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Ушат Помоев 56 минут назад

      Лет через 10 и то не факт!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      InterMilLano1908 1 час назад

      Смешно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74458
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru