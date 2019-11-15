Mundo Deportivo: Анри мог возглавить «Барселону»

Руководство «Барселоны» рассматривало вариант с назначением Тьерри Анри на пост главного тренера.

По информации Mundo Deportivo, француз мог возглавить команду в мае этого года, когда каталонцы вылетели из Лиги чемпионов после разгрома от «Ливерпуля» (0:4).

Но в итоге «Барса» не уволила Эрнесто Вальверде и клуб не стал делать предложение Анри.