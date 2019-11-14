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Анри возглавил команду МЛС «Монреаль Импакт»

14 ноября 2019, 16:38
5

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри стал тренером «Монреаль Импакт».

42-летний французский тренер заключил с канадским клубом соглашение сроком на два года, в котором есть опция продления на один сезон.

  • Последним местом работы Анри был «Монако». Он тренировал команду с октября 2018 года до января 2019-го.
  • Под руководством Анри команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
  • В прошедшем сезоне МЛС «Монреаль» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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Публикация от text (@impactmontreal)

Источник: инстаграм «Монреаль Импакт»
США. МЛС Франция. Лига 1 Монреаль Монако Анри Тьерри
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1573738773
Опыта наберется тренерского!а то сразу Монако...
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life85
1573743330
Рано ему ещё первые команды доверять . Во вторых-третьих лигах повариться бы или помощником у хорошего тренера поработать бы пару годиков ещё.
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Decorhome
1573744864
Удачи. Первый блин был комом
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imamudinlavrinyuk
1573746374
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! --- http://чоч.рф/ефф
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Cules2013
1573755354
Ну если у него и тут не пойдёт...
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