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    Анри возглавил команду МЛС «Монреаль Импакт»

    Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри стал тренером «Монреаль Импакт».

    42-летний французский тренер заключил с канадским клубом соглашение сроком на два года, в котором есть опция продления на один сезон.

    • Последним местом работы Анри был «Монако». Он тренировал команду с октября 2018 года до января 2019-го.
    • Под руководством Анри команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.
    • В прошедшем сезоне МЛС «Монреаль» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

    text

    Публикация от text (@impactmontreal)

    Источник: инстаграм «Монреаль Импакт»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +647

      life85 25 минут назад

      Рано ему ещё первые команды доверять . Во вторых-третьих лигах повариться бы или помощником у хорошего тренера поработать бы пару годиков ещё.

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      Рейтинг: +307

      КрымForever 1 час назад

      Судя по тому бардаку, что творилось в Монако при Анри, Монреаль Импакт ничего хорошего не ждет.

      0
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      Рейтинг: +117

      Ушат Помоев 1 час назад

      Опыта наберется тренерского!а то сразу Монако...

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