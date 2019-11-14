Анри возглавил команду МЛС «Монреаль Импакт»

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри стал тренером «Монреаль Импакт».

42-летний французский тренер заключил с канадским клубом соглашение сроком на два года, в котором есть опция продления на один сезон.

Последним местом работы Анри был «Монако». Он тренировал команду с октября 2018 года до января 2019-го.

Под руководством Анри команда провела 20 матчей: четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Тренер оставил команду на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

В прошедшем сезоне МЛС «Монреаль» занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.